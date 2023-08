Un septuagénaire porté disparu à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite l’aide de la population à la suite de la disparition d’un homme âgé de 74 ans.

Jean-Pierre Picard aurait été aperçu pour la dernière fois le 5 août vers 13 h 10, à l’intersection de la rue Ontario et de l’avenue De Lorimier, dans l’arrondissement Ville-Marie. Il n’a pas été revu depuis.

L’homme a la peau blanche et mesure 170 cm (5′ 7’’) pour 54.5 kg (120 lb). Il a les yeux bleus et les cheveux gris et s’exprime en français.

SPVM

Au moment de sa disparition, Jean-Pierre Picard portait un pantalon de sport gris très ample, un chandail noir à manches courtes avec l’inscription «Sons of Anarchy» et des souliers bleus foncés style «crocs». Il transportait également un sac vert du magasin Dollarama.

Il pourrait avoir de la difficulté à s’orienter et souffre d’un début d’Alzheimer, précisent les autorités. Jean-Pierre Picard se déplace en autobus.

Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité.

Toute personne ayant de l’information est invitée à composer le 911 ou à communiquer avec un poste de quartier.