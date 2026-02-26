Montréal lance sa sixième opération de chargement de neige

La Ville de Montréal a annoncé le début de sa sixième opération de chargement de neige de la saison, prévue pour commencer à 19 h ce jeudi 26 février 2026. Cette initiative concerne tous les arrondissements de la ville, en réponse aux récentes précipitations qui ont entraîné une accumulation de neige atteignant environ 15 centimètres dans certains secteurs.

Près de 3 000 personnes et 2 500 véhicules de déneigement seront mobilisés pour cette opération, couvrant les quelque 11 000 kilomètres du réseau municipal. La Ville encourage les citoyens à suivre les informations communiquées et à adopter des gestes simples pour faciliter le processus. Parmi les mesures mises en place pour assurer l’efficacité du chargement, 8 223 places de stationnement de nuit sont disponibles entre 19 h et 7 h. De plus, les interdictions de stationnement seront levées rapidement une fois le chargement terminé.

Budget déneigement éclaté

Bon an mal an, la Ville de Montréal réserve suffisamment de fonds pour cinq opérations de déneigement par saison. C’est déjà la sixième opération alors que la métropole n’a pas encore vu une chute de neige de plus de 15 cm.

Selon le site Weatherstats.ca, Montréal a reçu un peu moins de 180 cm de neige jusqu’à présent cet hiver. L’an dernier, la métropole a reçu deux tempêtes de plus de 30 cm en l’espace de quatre jours.

Les citoyens peuvent consulter la section Déneigement du site Internet montreal.ca pour accéder à des ressources telles qu’une carte pour trouver du stationnement gratuit. Pour retrouver un véhicule remorqué, le système INFO-Remorquage est disponible, ou il est possible de contacter l’Agence de mobilité durable au 514 868-3737. La Ville rappelle également l’importance de la prudence lors des déplacements, en conseillant d’établir un contact visuel avec les conducteurs de véhicules de déneigement pour s’assurer qu’ils ont conscience de leur présence, et de garder à l’esprit que ces véhicules ont de grands angles morts.

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