Climat tendu entre chauffeurs au RTL

Un autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL).

Des tensions minent le travail au sein du syndicat représentant les chauffeurs d’autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL). Le président du syndicat est d’ailleurs en arrêt de travail.

Portes closes, documents inaccessibles, commentaires dénigrants, intimidation physique, même une échauffourée: les gestes d’incivilité seraient monnaie courante au sein de l’exécutif du syndicat selon des informations rapportées par des chauffeurs qui souhaitent rester anonymes. Ils accusent une partie de l’exécutif de former une «clique» qui est plus intéressée à faire avancer ses intérêts que ceux des membres.

«C’est connu au RTL: pour être dans le syndicat, il faut être solide. On a deux “boss”: le RTL et le SCFP 3333», affirme un syndiqué.

Le SCFP 3333 fait référence au numéro du syndicat local à l’intérieur de la centrale syndicale dont il fait partie, soit le Syndicat canadien de la fonction publique.

Deux présidents quittent

Selon les informations recueillies, les syndiqués ont tenté à quelques reprises de déloger l’équipe en place lors des élections pour l’exécutif syndical. En 2019, le président nouvellement élu a toutefois remis sa démission, citant certains des mêmes problèmes.

«Je me suis présenté au syndicat pour vous représenter, mais depuis que je suis à la présidence [de la section locale] 3333, je me bats plus souvent avec les gens à l’intérieur de la structure que contre l’employeur. Pendant ce temps, c’est l’employeur qui en bénéficie», écrit Marc Rudd dans sa lettre de démission.

«Depuis quelques jours, on ne m’adresse pas la parole et on m’ignore carrément et [le travail se fait derrière] les portes fermées, quelle belle ambiance de travail», poursuit-il.

Depuis le 13 avril, l’actuel président du syndicat des chauffeurs du RTL, Jean-François Lussier, est en arrêt de travail. Il aurait été victime du même genre de gestes.

Commentaires sur les réseaux sociaux

Selon nos informations, plusieurs chauffeurs critiquent la gestion actuelle de leur syndicat sur les réseaux sociaux. Des paroles provenant d’un groupe Facebook privé regroupant les chauffeurs du RTL montrent un certain ras-le-bol.

«Certains ne veulent pas travailler en équipe POUR les membres qui paient leur cotisations syndicale. Pendant qu’il y a des chicanes internes, les dossier n’avancent pas. Bien tanné de vos f***ing chicanes internes sur le dos de NOS cotisations», lit-on.

Plusieurs dénoncent l’inaction du SCFP et songent à se désaffilier de la centrale.

«Le SCFP se câl***e de nous autres, tout ce qu’ils veulent c’est nos cotisations. Ils auraient du intervenir depuis longtemps», affirme un membre.

Le SCFP n’a pas donné suite à la demande d’entrevue de Métro.

Au Réseau de transport de Longueuil, on indique certaines situations d’incivilités ont été rapportées à l’employeur. «Cela dit, les affaires internes et la gouvernance du syndicat relèvent exclusivement de ses instances», affirme l’organisme par courriel.