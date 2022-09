7 choses à savoir sur Robert-Baldwin pour les élections

Un total de 27 circonscriptions québécoises se trouvent sur l’île de Montréal. Métro vous présente ici ce qu’il faut savoir sur Robert-Baldwin dans le cadre des élections de 2022.

1- Le résultat de la dernière course

En 2018, Carlos J. Leitão a facilement remporté l’élection dans Robert-Baldwin. Le candidat du Parti libéral du Québec (PLQ) a obtenu près de 74% des suffrages, avec une majorité de 18 988 votes sur sa plus proche rivale, la candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui a obtenu un peu plus de 11% des suffrages.

2- Député sortant

Carlos J. Leitão ne se représente pas lors des élections de cet automne. De 2014 à 2018, au cours de son premier mandat à titre à l’Assemblée nationale, il a siégé au Conseil des ministres en tant que ministre des Finances. Il a également occupé la présidence du Conseil du trésor d’avril 2016 à janvier 2017.

3- Les tendances électorales dans Robert-Baldwin

Le PLQ a toujours remporté la circonscription de Robert-Baldwin. Antérieurement à la victoire de Carlos J. Leitão en 2014, Pierre Marsan en a été le député de 1994 à 2014, et Sam Elkas, de 1989 à 1994.

4- Candidat.e.s

Maïté Beaudoin (CAQ)

Brigitte Garceau (PLQ)

Jonathan Gray (PaCQ)

Axel Lellouche (PCQ)

David MacFarquhar (PVQ)

Alix Martel (PQ)

Mariève Ruel (QS)

5- Profil démographique*

Langue

Un peu plus de 48% de la population totale de la circonscription parle l’anglais le plus souvent à la maison, contre 19,7% pour le français. Près de 21% de la population parle plus souvent une langue autre que le français ou l’anglais.

Familles

La circonscription comptait 21 470 familles en 2016. Un peu plus de cinq familles sur dix sont formées d’un couple avec enfants et 17% sont monoparentales.

Diversité

Près de 41% des citoyens dans Robert-Baldwin font partie d’une minorité visible. À l’échelle de la province, c’est 13%.

Revenus

Le revenu médian des ménages comptant deux personnes ou plus est de 88 847 $. Il est de 78 645 $ au Québec. Dans Robert-Baldwin, 7,8% des ménages ont un revenu total de 20 000 $ à 39 000 $.

6- Limites géographiques de la circonscriptions

La circonscription de Robert-Baldwin comprend la Ville de Dollard-Des Ormeaux. Elle comprend aussi la partie de la Ville de Montréal située dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et délimitée comme suit: le boulevard de Pierrefonds, le boulevard des Sources et son prolongement, la limite de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, la rue Sommerset et le boulevard Jacques-Bizard.

Carte de la circonscription Robert-Baldwin

7- La signification du nom de la circonscription

L’avocat et homme politique Robert Baldwin (1804-1858) fut co-premier ministre et procureur général du Canada-Ouest de 1842 à 1843 et de 1848 à 1851. Il est reconnu pour son action en faveur d’un gouvernement responsable et de l’organisation des corporations municipales. Avec Louis-Hippolyte La Fontaine, il forma le premier gouvernement du Canada-Uni. D’abord élu dans York (région de Toronto), il fut plus tard député de Rimouski de 1849 à 1851.

*Les statistiques présentées sont le résultat de la compilation des données du recensement du Canada de 2016 de Statistique Canada. Elles sont accessibles sur le site d’Élections Québec.