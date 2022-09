7 choses à savoir sur Saint-Laurent pour les élections

Un total de 27 circonscriptions québécoises se trouvent sur l’île de Montréal. Métro vous présente ici ce qu’il faut savoir sur Saint-Laurent dans le cadre des élections de 2022.

1- Le résultat de la dernière course

Au terme de la campagne électorale de 2018, la candidate du Parti libéral du Québec (PLQ) Marwah Rizqy est devenue la première femme à représenter la circonscription de Saint-Laurent. Elle a récolté 62% des voix, suivi des candidats de la Coalition Avenir Québec (CAQ), de Québec solidaire (QS), puis du Parti québécois (PQ).

2- La députée sortante

Avocate et fiscaliste de formation, Marwah Rizqy a renoncé à se lancer dans la course à la direction du PLQ en 2019 et a été la première de son caucus à appuyer Alexandre Cusson, rival de Dominique Anglade.

3- Les tendances électorales dans Saint-Laurent

Saint-Laurent est une circonscription libérale depuis plus de 50 ans. Cette dernière a notamment été représentée par l’ancien premier ministre Robert Bourassa, le syndicaliste Normand Cherry, l’ancien vice-premier ministre Jacques P. Dupuis et l’ancien ministre québécois responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne Jean-Marc Fournier.

4- Les candidat.e.s en 2022

Othmane Benzekri (PVQ)

Gérard Briand (QS)

Karl Dugal (PQ)

Myrtis Fossey (PaCQ)

Mélanie Gauthier (CAQ)

Marwa Rizqy (PLQ)

Rizwan Rajput (BM)

5- Profil sociodémographique*

Langue

Presque 35% de la population totale de la circonscription par le plus souvent français à la maison, alors qu’environ 23% parlent le plus souvent l’anglais et 31% une langue non officielle.

Familles

En 2016, Saint-Laurent compte 23 735 familles; 28% de ces familles sont composées d’un couple sans enfant et 53% sont constituées d’un couple avec enfants. La proportion des familles monoparentales au sein de la circonscription est de 18%.

Diversité

Un peu moins de 52% des résidents de Saint-Laurent font partie d’une minorité visible. À l’échelle de la province, cette proportion s’élève à 13%.

Revenus

Le revenu médian d’une personne seule à Saint-Laurent est de 32 001$, dépassant celui de la province qui est de 31 574$. Les ménages comptant deux personnes ou plus ont un revenu médian de 73 143$ en comparaison à 78 645$ à l’échelle du territoire québécois.

6- Les limites géographiques de Saint-Laurent

Saint-Laurent englobe la partie de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville située au sud-ouest de l’autoroute des Laurentides ainsi que de l’arrondissement Saint-Laurent délimité par la limite de l’arrondissement Saint-Laurent, l’avenue O’Brien, le boulevard de la Côte-Vertu et l’avenue Sainte-Croix.

Carte de la circonscription Saint-Laurent

7- La signification du nom de la circonscription

Crée en 1965, la circonscription électorale tire son nom de l’ancienne ville de Saint-Laurent fondée en 1893. Ce dernier renvoie également au martyre Laurent, diacre du pape Sixte II, mis à mort par l’empereur Valérien en 258 à Rome.

*Les statistiques présentées sont le résultat de la compilation des données du recensement du Canada de 2016 de Statistique Canada. Elles sont accessibles sur le site d’Élections Québec.