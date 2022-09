7 choses à savoir sur Anjou–Louis-Riel pour les élections

Un total de 27 circonscriptions québécoises se trouvent sur l’île de Montréal. Métro vous présente ici ce qu’il faut savoir sur Anjou–Louis-Riel dans le cadre des élections de 2022.

1- Le résultat de la dernière course

En 2018, la candidate du Parti libéral du Québec (PLQ) Lise Thériault a remporté l’élection dans Anjou–Louis-Riel avec une avance de 2807 voix sur la candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ). Le candidat du Parti québécois (PQ) et la candidate de Québec solidaire (QS) ont quant à eux chacun récolté un peu moins de 15% des voix.

2- La députée sortante

Élue une première fois députée de la circonscription d’Anjou lors de l’élection partielle du 15 avril 2002, Lise Thériault a été réélue lors de toutes les élections subséquentes. Elle a été entre autres ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles de 2005 à 2007; du Travail de 2010 à 2012; de la Sécurité publique de 2014 à 2016; des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ainsi que de la Condition féminine en 2016 et 2017; et enfin, de la Protection des consommateurs et de l’Habitation en 2017 et 2018.

Elle a annoncé en août 2021 qu’elle ne se représenterait pas aux prochaines élections.

3- Les tendances électorales dans Anjou–Louis-Riel

Détenue par le Parti libéral du Québec depuis 1998, la circonscription d’Anjou–Louis-Riel (anciennement Anjou) avait auparavant alterné entre les mains du Parti québécois et celles des libéraux. Pierre Marc Johnson, ancien ministre sous René Lévesque et ex-chef du PQ, a été député de cette circonscription de 1976 à 1987.

4- Les candidat.e.s en 2022

Yastene Adda (PQ)

Artour Benevolenski (PVQ)

Karine Boivin Roy (CAQ)

Geneviève Deneault(PCQ)

Chantal Gagnon (PLQ)

Laurence Pageau (QS)

5- Profil sociodémographique*

Langue

Un total de 67% de la population de la circonscription parle le français le plus souvent à la maison. Plus de 15% des citoyens parlent plus souvent une langue autre que le français ou l’anglais.

Familles

La circonscription comptait 16 640 familles en 2016. Environ quatre familles sur dix sont formées d’un couple avec enfants. Deux familles sur dix sont monoparentales.

Diversité

Plus de 31% des citoyens d’Anjou–Louis-Riel font partie d’une minorité visible. À l’échelle de la province, c’est 13%.

Revenus

Le revenu médian des ménages comptant deux personnes ou plus est de 71 789$. Il est de 78 645$ au Québec. Dans Anjou–Louis-Riel, plus de 23% des ménages ont un revenu total de 20 000$ à 39 000$.

6- Les limites géographiques d’Anjou–Louis-Riel

La circonscription d’Anjou−Louis-Riel comprend l’arrondissement d’Anjou ainsi qu’une partie de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, soit la portion délimitée par l’autoroute 25 à l’est et la rue Sherbrooke au sud.

Carte de la circonscription Anjou-Louis-Riel

7- La signification du nom de la circonscription

Créée en 1972, la circonscription d’Anjou a été rebaptisée Anjou–Louis-Riel en 2011. Le toponyme «Louis-Riel» fait référence au chef de la nation métisse et fondateur du Manitoba qui a été condamné à mort en 1885. Le nom «Anjou» évoque une ancienne province française, de laquelle arrivèrent nombre des premiers habitants de la Nouvelle-France, mais aussi François de France, duc d’Anjou et fils cadet d’Henri II et de Catherine de Médicis.

*Les statistiques présentées sont le résultat de la compilation des données du recensement du Canada de 2016 de Statistique Canada. Elles sont accessibles sur le site d’Élections Québec.