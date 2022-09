Le vote par anticipation populaire au Québec, mais moins à Montréal

Moins d’une semaine avant le scrutin général, plus d’un électeur sur cinq s’est déjà prévalu de son droit de vote au Québec. À Montréal, le taux de participation par anticipation est plus faible, mais dépasse tout de même la moyenne québécoise observée lors des dernières élections, en 2018.

Déjà 22,92 % des Québécois ont voté par anticipation dimanche et lundi, selon les données du Directeur général des élections du Québec (DGEQ). Dans les circonscriptions de Montréal, le taux de vote moyen s’élève à 18,34%.

En 2018, 17,93% des électeurs avaient voté par anticipation. La tendance était alors à la baisse comparativement à 2014 (19,27%).

Géométrie variable

À Montréal, la circonscription qui a enregistré le plus de votes par anticipation est Rosemont. Déjà 27,13% des électeurs y ont voté. Suit la circonscription de Maurice-Richard (25,33%), de Verdun (24,63%) et de Pointe-aux-Trembles (23,99%). Hormis Pointe-aux-Trembles, toutes ces circonscription sont le théâtre de luttes plus ou moins serrées entre divers partis.

C’est dans la circonscription de D’Arcy-McGee que le moins de votes par anticipation ont été enregistrés. Seulement 10,55% des électeurs ont utilisé cette formule. Le vote par anticipation a aussi été faible dans Jeanne-Mance-Viger (12,44%), Acadie (12,66%) et Saint-Laurent (12,83%). Toutes ces circonscriptions sont des bastions libéraux qui devraient rester rouges selon toutes le projections effectuées jusqu’à présent.

Dans la circonscription Louis-Hébert, dans la région de Québec, le vote par anticipation a atteint un sommet vertigineux. Une proportion d’électeurs de 39,42% ont déjà voté. La députée sortante de la circonscription est la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault.

Dimanche, le premier ministre du Québec, François Legault, votait par anticipation. Il incitait alors les Québécois à faire de même. Le premier ministre sortant a été le seul à agir de la sorte, puisque les autres chefs attendront la journée du 3 octobre pour voter.

Son appel au public aura tout de même fonctionné: dans sa circonscription, L’Assomption, 23,70% des électeurs ont voté par anticipation.