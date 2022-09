Vérité et réconciliation, ou Legault embrassera-t-il sa sœur?

CHRONIQUE – Le 30 septembre au Canada, c’est la journée nationale pour la vérité et la réconciliation. Une journée fériée pour parler des Premières Nations, des conséquences et des traumas de la colonisation, des horreurs des pensionnats. Tout ça dans un but ultime de réconciliation.

Mais avec les élections à nos portes, je me suis demandé comment chaque parti approchait cette réconciliation avec les peuples autochtones. Et si François Legault allait de nouveau embrasser sa sœur comme il l’avait fait il y a 4 ans lors de sa victoire.

Alors en cette journée pour la vérité et la réconciliation, voici mes notes de prof pour chaque parti en lien avec les causes autochtones.



CAQ : -3/10



Quelle surprise… Bien que la CAQ ait trouvé une femme autochtone à tokeniser comme candidate, le parti de Franky n’a absolument rien fait pour se rapprocher des Premières Nations dans les 4 dernières années. Au contraire, avec la loi 96 qu’il a forcée dans la gorge du Québec, il s’est aliéné la majorité des Autochtones. Rapide rappel, la loi 96 contient plusieurs mesures limitant l’usage de l’anglais, sans faire d’exceptions pour les peuples autochtones. Mais le hic, c’est que certaines communautés autochtones ne parlent que l’anglais et leur langue autochtone. C’est donc dire qu’ils ont été colonisés dans la mauvaise langue! De plus, son refus de reconnaître le racisme systémique démontre son mépris envers les Premières Nations. Aucune réconciliation ne sera possible avec une telle personne.



Libéraux : 4/10

J’aimerais d’abord annoncer qu’en tant qu’ex-gréviste de 2012, j’haïs les libéraux. Je ne peux pas passer à côté du fait qu’ils ont saboté le système d’éducation et de santé du Québec de 2003 à 2012 et de 2014 à 2018. Ils commencent donc avec moins de points. Et bien que leur cheffe semble réellement intéressée à dialoguer avec les Premières Nations (ils sont les seuls à avoir réellement voté contre la loi 96), je ne peux y voir qu’une opération de séduction à la Justin Trudeau, qui d’un côté pleure avec nous et de l’autre tend la main à ses amis les plus nantis et les compagnies pétrolières.



QS : 8/10

Québec solidaire est le seul parti qui a créé des ponts avec les Premières Nations. Ils ont quoi, 7-8 candidat.es autochtones? Ils ont traduit leur programme en plusieurs langues autochtones, ils appuient l’autodétermination des Premières Nations et reconnaissent le racisme systémique. SAUF QUE, pour l’amour de toute, pourquoi avoir voté pour la loi 96?!?! Ceci restera, pour moi, le plus grand mystère de la dernière année et la raison pour laquelle j’ai pris mes distances du parti.

PQ : 1/10



J’ai failli oublier le PQ tellement ils sont devenus insignifiants! Et c’est dommage parce que, par le passé, j’ai travaillé pour eux et je croyais au PQ. Je suis toujours indépendantiste, mais je ne le serai jamais avec un parti qui cherche à devenir un pays pour se refermer sur le monde. Ils ont voté contre la loi 96 mais parce qu’elle n’était pas assez raciste. Ah pardon! Parce qu’elle ne protégeait pas assez la langue française… C’est le genre de parti qui veut se séparer, mais qui ne reconnaît pas le droit à l’autodétermination des Autochtones. #bye

Parti conservateur : lmao/10

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha