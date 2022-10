Paul St-Pierre Plamondon élu dans Camille-Laurin

Le candidat et chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, remporte la circonscription de Camille-Laurin, devant le candidat sortant de la Coalition avenir Québec (CAQ), Richard Campeau. Avec cette élection, Paul St-Pierre Plamondon maintient ainsi la pertinence du PQ sur la scène nationale.

La circonscription de Camille-Laurin (anciennement Bourget) retourne ainsi aux mains des péquistes après une victoire de la CAQ en 2018. La victoire de Paul St-Pierre Plamondon s’inscrit dans la continuité de la montée du PQ observée en fin de campagne. Le candidat aura sans doute recueilli une part des voix qui penchaient pour le second parti souverainiste, Québec solidaire (QS), qui a perdu sa candidate pendant la campagne.

Malgré cette victoire, le PQ ne récolte pas d’autres sièges sur l’île de Montréal. Ailleurs au Québec, le parti se voit confier un mandat par les électeurs dans les circonscriptions de Matane-Matapédia et Îles-de-la-Madeleine.

Un retrait inattendu de QS

La campagne de cette année s’est révélée mouvementée dans Camille-Laurin. Alors que la circonscription a été le théâtre d’une course à trois entre la CAQ, le PQ et QS pendant la majeure partie de la campagne, les cartes ont été rebrassées en fin de parcours. Le retrait inattendu de la candidate de QS, Marie-Eve Rancourt, alors que le vote par anticipation était presque terminé, a changé la donne. Cette dernière s’est retirée de la course après avoir été surprise en train de remplacer des tracts péquistes par les siens dans la boîte aux lettres d’un électeur.

Tout au long de la campagne, le chef péquiste a martelé le message indépendantiste assumé de son parti. Paul St-Pierre Plamondon a tenté de «ramener au bercail» les indépendantistes qui avaient délaissé son parti pour la CAQ ou QS. Il s’est aussi fait remarquer pour son calme à toute épreuve durant la campagne et les débats.

Durant toute la période électorale, le chef péquiste a mis en avant son plan, «salué par les experts», pour lutter contre les changements climatiques, tout en défendant l’importance d’avoir un État souverain.

Plus de détails à venir.