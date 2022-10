Élections Québec 2022: suivez notre couverture en direct

Photo: Photos et montage Métro

C’est le Jour J pour les candidats de la Coalition avenir Québec (CAQ), du Parti libéral du Québec (PLQ), de Québec solidaire (QS), du Parti québécois (PQ) et du Parti conservateur du Québec (PCQ). Après 36 jours de campagne au cours desquels les chefs et leurs équipes auront croisé le fer, les électeurs ont pris la parole et voté pour le parti qui gouvernera le Québec pour les quatre prochaines années.

François Legault a-t-il concrétisé les prédictions d’un second mandat? Dominique Anglade a-t-elle fait mentir les sondages? Gabriel Nadeau-Dubois a-t-il réussi à devenir chef de l’opposition? Paul St-Pierre Plamondon fait-il son entrée à l’Assemblée nationale? Éric Duhaime a-t-il réussi à convaincre suffisamment d’électeurs? Voici notre couverture de la soirée électorale.

