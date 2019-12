La Ville de Montréal officiellement propriétaire du Technoparc

Ce qui avait été annoncé il y a plus d’un an et demi est maintenant officiel: la Ville de Montréal devient propriétaire de Technoparc Montréal, organisme à but non lucratif dont la mission est d’offrir des terrains aux entreprises issues des domaines de la technologie, l’innovation et l’aéronautique.

L’administration Plante compte étendre le modèle d’affaires du Technoparc à travers la ville.

«Le contexte économique et immobilier a grandement évolué depuis sa création [il y a trente ans]. Grâce à l’obtention du statut de métropole, la Ville a désormais la capacité de jouer pleinement son rôle de moteur économique et de développer ses pôles d’emplois», a déclaré la mairesse Valérie Plante par voie de communiqué.

La ville-centre a cessé, en décembre 2018, son financement annuel de 2,6 M$ accordé à l’organisme, qui compte quelque 200 entreprises et plus de 7 000 emplois.

Un rapport du vérificateur général avait fait état du manque de transparence ainsi que d’autonomie financière et foncière.

Il était donc prévu de dissoudre l’OBNL et de rapatrier ses services à la Ville.

Selon la députée libérale Marwah Rizqy et le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, le ministre provincial de l’Économie et de l’Innovation Pierre Fitzgibbon a manifesté son intérêt face au parc industriel de plus de 196 000 m².

Son cabinet n’avait pas donné suite à nos questions au moment de publier.

Technoparc Montréal a encaissé des revenus totaux bruts de 6,9 M$en 2018, alors que son taux d’inoccupation s’élevait à 4,6%.