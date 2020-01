L’Escouade mobilité aura une plus grande force de frappe ce printemps

L’administration Plante veut augmenter la force de frappe de son Escouade mobilité dès le printemps prochain. Mis sur pied en 2018, l’organisme pourra dorénavant opérer dans les 19 arrondissements de l’île, 7 jours sur 7. Avec l’embauche de cinq nouveaux agents dont un technicien, pour un total de 16 employés, la Ville veut «amener des solutions permanentes» aux problèmes récurrents de congestion.

«Notre but demeure de gérer les grands axes. Ça ne veut pas dire qu’on va gérer pour autant les axes résidentiels des arrondissements. On ne fera pas non plus l’ensemble du boulevard Gouin ou Maurice-Duplessis», a résumé mardi le responsable du réseau routier au comité exécutif, Sylvain Ouellet.

Il dit vouloir «faire les grands axes au complet», comme le ferait un automobiliste en heure de pointe. «Si par exemple on veut regarder l’axe Pie-IX, le fait de couvrir tout le territoire nous permettra de partir de Laval, et de faire tout le trajet jusqu’au centre-ville en évaluant s’il y a des problèmes.

Selon lui, le fait que l’Escouade puisse être présente la fin de semaine – ce qu’elle ne faisait pas jusqu’ici –, permettra à la Ville de mieux superviser les entraves ponctuelles à la mobilité.

«Il y a souvent des chantiers ponctuels le week-end et de plus en plus d’événements culturels pouvant affecter la mobilité. On n’avait pas d’employés prêts à intervenir sur le terrain le samedi et le dimanche. On savait où étaient les problèmes, mais il n’y avait pas toujours d’intervention rapide pour régler la situation», ajoute l’élu.

Cette expansion résulte du fait que l’Escouade mobilité a vu son budget agrandi de 0,5 M$ en novembre dernier, pour un total de 1,4 M$.

Plus de contraventions, plus de réussite?

En mars dernier, la Ville avait annoncé que l’Escouade mobilité verrait ses effectifs doublés, son territoire passant alors de trois à six arrondissements. Quelques mois après, les agents ont vu leurs pouvoirs augmenter; ils peuvent désormais émettre des contraventions, à l’instar des policiers du SPVM ou des agents de stationnement.

Ces nouveaux pouvoirs auraient permis «d’augmenter de beaucoup» le taux de réussite des interventions de la Ville sur le domaine public, a insisté Sylvain Ouellet à ce sujet.

Un reportage du Bureau d’enquête du Journal de Montréal démontrait mardi matin que le nombre d’interventions de l’escouade se concluant par une amende a effectivement quadruplé en quelques mois. Alors que ce nombre se situait à 7% en février 2019, il atteint environ 40% depuis le mois de juillet dernier.

Malgré les apparences, l’expansion du territoire d’opération de l’Escouade mobilité n’a pas pour fin de faire plus de revenus avec les contraventions, selon la Ville. «Ça ne coûte pas rien d’avoir des nouveaux agents. Si vraiment c’était le but, on pourrait en engager 10, 20 ou 30. Mais ce n’est pas l’objectif», a martelé M. Ouellet.

Il ajoute que l’imposition d’amendes représente au final «des peanuts» sur le budget de la Ville. Le but de l’organisme est surtout de «policer les usagers et d’assurer une meilleure mobilité», selon lui.

