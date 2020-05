Coronavirus: l’ouverture des commerces reportée au 18 mai à Montréal

Le gouvernement du Québec reporte d’une semaine l’ouverture des commerces à Montréal alors que le nombre de cas de coronavirus continue d’y augmenter de façon importante.

En date de lundi, l’agglomération de Montréal compte plus de 16 600 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19, soit plus de la moitié des cas dans la province.

Le gouvernement Legault a annoncé la semaine dernière que les commerces dont l’entrée est située à l’extérieur pourront rouvrir leurs portes dès le 11 mai dans la région métropolitaine, soit une semaine après ceux situés ailleurs au Québec, qui peuvent ouvrir dès aujourd’hui.

Lundi, le premier ministre François Legault a toutefois indiqué qu’il reportait l’ouverture des commerces non essentiels à Montréal au 18 mai, de crainte de nuire à la lutte au coronavirus.

«À Montréal, la situation est stable, mais on a une petite marge de manoeuvre. […] Dans les régions, on a une grande marge de manoeuvre», a justifié M. Legault. Ce dernier a toutefois assuré qu’il n’y a pas actuellement de manque de lits dans les hôpitaux de la région métropolitaine, malgré la crise.

«On a les lieux, mais on n’a pas nécessairement le personnel», a pour sa part déclaré la ministre de la Santé, Danielle McCann. Elle a ainsi de nouveau appelé les Québécois à se porter volontaires à aller prêter main-forte dans le réseau de la santé en posant sa candidature sur la plateforme «Je contribue».

Ouverture des écoles

En ce qui a trait aux écoles, le gouvernement Legault n’entend pas pour l’instant retarder leur ouverture dans la région métropolitaine. Celle-ci est prévue le 19 mai, soit une semaine plus tard que dans le reste de la province.

«Nous avons encore deux semaines pour analyser les chiffres et prendre une décision [concernant la réouverture des écoles à Montréal].» -François Legault, premier ministre du Québec

Dans l’ensemble du Québec, 758 nouveaux cas se sont ajoutés en 24 heures pour un total de 32 623 en date de lundi. Le nombre de décès a également augmenté de 75 pour un total de 2280.

Dépistage

Plus tôt, lundi, la directrice régionale de la santé publique de Montréal (DRSP) de Montréal, Mylène Drouin, avait indiqué en entrevue à Radio-Canada que toutes les conditions ne sont pas encore au rendez-vous dans la métropole pour entamer ce déconfinement progressif. Actuellement, la métropole dénombre 1410 décès reliés au coronavirus alors que 134 CHSLD et résidences privées pour aînés comptent au moins un cas de coronavirus.

«C’est sûr qu’avec les données qui augmentent et la tendance qui n’est pas à la baisse en termes de nombre de cas, on a plus l’impression qu’on ne remplit pas toutes les conditions actuellement», avait déclaré la Dre Drouin.

Dans les derniers jours, la santé publique a commencé à déployer des unités de dépistage mobiles dans certains secteurs «plus chauds». Parmi les arrondissements qui dénombrent le plus de cas de coronavirus, on retrouve Montréal-Nord (1457), Ahuntsic-Cartierville (1329), Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (1388) et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (1185), entre autres.

«Demain, on va commencer une stratégie de dépistage populationnelle plus étendue, qui va nous permettre de voir à quel il y a encore de la transmission communautaire dans certains quartiers», a ajouté Mme Drouin.