Un tronçon du boulevard Saint-Laurent sera piétonnisé

Pour aider les commerçants du boulevard Saint-Laurent éprouvés par la pandémie, la portion située entre Sherbrooke et l’avenue du Mont-Royal sera piétonne pour 11 jours. Une terrasse de près de 50 mètres, ainsi qu’un corridor artistique dédié aux piétons seront aménagés.

Cette décision s’est prise rapidement, explique Tasha Morizio, directrice de la Société de développement du boulevard Saint-Laurent (SDBSL). «On a planifié la fermeture de la rue en deux semaines avec l’arrondissement», explique-t-elle.

Au moment où d’écrire ces lignes, le cabinet du maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Rabouin n’a pas retourné notre demande d’entrevue.

Hors pandémie, le boulevard a pour habitude de devenir piéton, deux semaines en juin pour le Festival Mural et quatre jours en septembre, précise Mme Morizio.

La fermeture est impossible au mois de septembre à cause des travaux actuels du Réseau express vélo sur la rue Saint-Denis car «le seul détour, c’est Saint-Laurent», justifie la directrice de la SDBSL. Le moment le plus opportun étant la période du 13 au 23 août.

«Ça va profiter aux commerçants, essoufflés par la pandémie, qui vont pouvoir sortir et utiliser l’espace public, et aux piétons de déambuler en toute sécurité», pense Mme Morizio. Une occasion pour eux de «sortir des énormes terrasses et de faire des promotions», souligne-t-elle.

Festival Mural pour 11 jours sur Saint-Laurent

Cette piétonnisation est aussi une opportunité pour le Festival Mural, ayant dû se réinventer à cause de la pandémie avec des événements ponctuels sur le terrain et virtuels.

Il s’implantera sur Saint-Laurent, sur la même période et entre Sherbrooke et Mont-Royal et proposera un corridor piétonnier créé par l’artiste Francorama et une terrasse 46 mètres de long en partenariat avec Stella Artois.

«On a poussé avec la SDBSL pour piétonniser la portion de rue», explique Aurélie Rigoni, administratrice du Festival Mural. Selon elle, cela permet aussi au festival de proposer d’autres événements, en plus de ceux qui se sont déroulés courant juillet.

Pour Tasha Morizio, l’événement sera aussi bénéfique pour les commerçants et les visiteurs.

Des voies ont été piétonnisées dans plusieurs arrondissements cet été afin de favoriser le commerce local et les déplacements sécuritaires, dont l’avenue du Mont-Royal et la rue Ontario.

Tasha Morizio rassure: «Il reste des stationnements sur les rues Milton proche de Clark, sur Saint-Arthur, sur Saint-Laurent.»