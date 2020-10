Racisme: Montréal à la recherche d’un commissaire

La Ville de Montréal se dotera dans les prochaines semaines d’un bureau responsable de «la lutte au racisme et aux discriminations systémiques».

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, en a fait l’annonce vendredi avant-midi en conférence de presse. Ce bureau comptera trois experts et un commissaire, dont le poste sera affiché dès mercredi prochain. Celui-ci, une fois embauché, aura comme premier mandat de rédiger un plan d’action d’ici la fin de l’année afin que tous les services de la Ville prennent les mesures nécessaires pour contrer le racisme systémique en leurs rangs.

Ce bureau aura aussi comme mandat d’informer les citoyens et les employés municipaux des droits et des recours dont ils disposent s’ils pensent avoir subi du racisme ou de la discrimination de la part de la Ville. Un des experts de ce groupe travaillera par ailleurs à temps plein avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) afin d’y contrer le profilage racial et social.

«Ce n’est pas un policier. C’est un fonctionnaire de la Ville qui sera dépêché auprès du SPVM», a précisé Mme Plante.

Ce bureau travaillera d’ailleurs conjointement avec le commissaire aux personnes en situation d’itinérance, Serge Lareault, et la commissaire aux affaires autochtones de Montréal, Marie-Ève Bordeleau.

Rapport de l’OCPM

La création de ce bureau fait suite à la publication, cet été, d’un vaste rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), qui avait amené la mairesse de Montréal, Valérie Plante, à reconnaître l’existence du racisme systémique.

«On a l’occasion d’avoir une discussion collective et de sortir de l’individu. On a l’occasion de réfléchir à ce qui peut entretenir certains comportements à cause de l’ignorance», a d’ailleurs souligné la mairesse vendredi.

Quelques jours après la publication de ce rapport, la Ville avait annoncé l’arrivée de Cathy Wong au comité exécutif à titre de responsable de la diversité, de l’inclusion en emploi, de la langue française et de la lutte au racisme et à la discrimination. Elle avait précédemment occupé le poste de présidente du conseil municipal pendant deux ans et demi.

«On doit trouver la perle rare avec qui j’aurai le privilège de travailler étroitement», a déclaré Mme Wong, en référence au poste de commissaire que tentera de combler la Ville.

En attendant, «on ne chôme pas», assure-t-elle. La Ville planche notamment sur des solutions afin d’augmenter le nombre de cadres issus des minorités visibles.

Plus de détails à venir.