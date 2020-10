Fermetures de routes majeures à Montréal cette fin de semaine

Les gens qui prévoient des déplacements sur l’île de Montréal cette fin de semaine vont devoir planifier leurs trajets en considérant les nombreuses fermetures de routes majeures afin de perdre le moins de temps possible.

Chaque semaine, Mobilité Montréal partage toutes les informations et les dernières mises à jour concernant les entraves majeures sur le réseau autoroutier du Grand-Montréal.

Échangeur Turcot et approches

Dans l’échangeur Turcot, les trois bretelles menant de l’A-15 Nord à l’A-20 Ouest, à l’A-15 Nord ainsi qu’à la R-136/A-720 Est seront fermés de vendredi à 22h jusqu’à lundi à 5h. De plus, la bretelle menant de l’A-20 Est à l’A-15 Nord le sera aussi. Les conducteurs pourront prendre un détour via la bretelle pour la R-136 / A-720 Est, sortie 3 pour le boulevard René-Lévesque en direction ouest, l’entrée à la hauteur de la rue du Fort pour l’A-720 / R-136 OUEST et la bretelle pour l’A-15 Nord.

Tout au long de la fin de semaine, l’entrée de l’avenue Girouard ne sera pas ouverte. Les gens en déplacement pourront suivre le détour via le chemin Upper-Lachine, l’avenue Crowley, le boulevard Décarie Nord, le chemin de la Côte-Saint-Luc, l’A-15 SUD et suivre le détour principal.

Les bretelles suivantes seront aussi fermées: la bretelle menant de l’A-15 Sud à l’A-20 Ouest, celle menant de l’A-20 Est à l’A-15 Sud et celle menant de l’A-720 / R-136 Ouest à l’A-15 Sud.

L’entrée du boulevard De La Vérendrye ne sera pas non plus accessible. Le détour se prendra via la rue Saint-Patrick et l’avenue Atwater. En direction ouest, les conducteurs devront faire un demi-tour à la rue Drake.

La bretelle menant du boulevard Pullman à la R-136 / A-720 Est sera complètement fermée de vendredi à lundi. Il sera possible d’utiliser la rue Saint-Jacques et de la Cathédrale à la place. En direction ouest, la rue Notre-Dame Ouest en direction est, la Place-Saint-Henri et la rue Saint-Jacques seront aussi des options.

Une fermeture complète de l’A-15 Nord à la fin du pont Samuel-De Champlain, entre la sortie 58 et l’échangeur Turcot est prévue cette fin de semaine. Elle entrera en vigueur dès vendredi soir à 22h et prendra fin lundi matin à 5h.

Les conducteurs pourront prendre un détour qui se fera via l’A-10 Ouest, le boulevard Robert-Bourassa, la rue Saint-Antoine Ouest, l’entrée à la hauteur de la rue Lucien-L’Allier pour l’A-720/R 136 Ouest et l’échangeur Turcot.

L’A-15 Sud sera, elle aussi, complètement fermée entre l’échangeur Turcort (à la sortie 63-E) et l’entrée de l’avenue Atwater. Le détour à prendre sera via la bretelle pour la R-136 / a-720 Est, la sortie 2 (avenue Atwater), la rue Saint-Jacques et l’avenue Atwater Sud.

L’A-10 EST (Bonneaventure), entre la sortie 4 et l’Île des Soeurs, sera aussi fermée. Le détour à prendre est le suivant: via le boulevard Gaétan-Laberge et l’accès A-15 Sud / pont Samuel-De Champlain / Île des Sœurs. Sur l’Île des Sœurs, le chemin de la Pointe Nord / boulevard de l’Île-des-Sœurs entre le carrefour Alexander-Graham-Bell et la Place du Commerce pourra être emprunté.

Durant cette fermeture, les travaux du REM vont continuer sur l’ensemble des routes.

Les autres autoroutes

De vendredi soir à 23h jusqu’à lundi matin à 5h, à Pointe-Claire, l’A-40 Ouest sera complètement fermée entre la sortie 52 et l’entrée suivante. Le détour devra se faire via la voie de desserte.

Sur la voie desserte de l’A-40 Est, une fermeture complète entre la sortie pour l’A-13 Sud et l’entrée suivante est aussi à prévoir à partir de 22h vendredi. Le détour se fera via l’A-13 Sud. Il faudra faire un demi-tour à la sortie 3-E, A-13 Nord et la sortie 6 pour la voie de desserte de l’A-40 Est.

De son côté, l’A-10 Est sera complètement fermée à partir de 21h30 vendredi entre la rue Wellington et l’entrée de la rue Carrie-Derick. Les rues Wellington, Bridge et des Irlandais et le chemin des Moulins pourront être utilisés comme détour. L’A-10 Ouest va aussi être fermée entre la sortie 2 et la rue Wellington.

Dans l’échangeur Saint-Pierre, une fermeture complète de la bretelle menant de l’A-20 Ouest à la R-138 Ouest et au pont Honoré-Mercier est prévue à partir de 23h59, ce soir. Dans la sortie 63, via l’embranchement pour la rue Richmond, les conducteurs pourront faire demi-tour à la 1re Avenue et utiliser le boulevard Montréal-Toronto et la bretelle pour la R-138 Ouest comme détour.

De vendredi, 22h, à lundi, 5h, la fermeture de plusieurs liens dans l’échangeur Angrignon (A-20, boulevards Angrignon et de Sainte-Anne-de-Bellevue et rue Notre-Dame Ouest) est envisagée. La voie de desserte en direction ouest donnant accès aux boulevards de Sainte-Anne-de-Bellevue et Montréal-Toronto sera fermée. Le boulevard Angrignon en direction nord entre les rues Saint-Patrick et Notre-Dame Ouest le sera aussi.

Dans la sortie 65 de l’A-20 Est, l’accès au lien en direction du boulevard Angrignon sera bloqué.

Pour connaître les travaux ayant lieu dans les différents arrondissements de la ville à l’heure actuelle, il est possible de consulter la page web de la Ville de Montréal afin d’y explorer une carte détaillée.