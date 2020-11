La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a présenté jeudi une nouvelle version de son règlement d’inclusion en matière de logement, communément appelé «20/20/20», qui entrera en vigueur trois mois plus tard que prévu.

«Les prix [des logements] ont doublé dans les quartiers centraux cinq dernières années»,a souligné Mme Plante, jeudi, lors d’une conférence de presse à l’hôtel de ville. Une tendance que souhaite «freiner» la Ville, a-t-elle ajouté.

Le projet de règlement pour une métropole mixte, qui polarise les promoteurs et les groupes communautaires de la métropole, vient d’une promesse électorale de Projet Montréal. En campagne électorale, en 2017, le parti avait promis d’exiger l’aménagement de 20% de logements sociaux et tout autant de logements abordables et familiaux dans ses projets immobiliers.

L’administration municipale a toutefois présenté une version plus souple de ce projet de règlement en juin 2019. Tout en continuant de réclamer 20% de logements sociaux dans les projets immobiliers ayant une superficie d’au moins 450m2, le pourcentage est devenu plus flexible pour les logements familiaux et abordables, variant d’un secteur à l’autre de Montréal. Les promoteurs immobiliers pourront aussi contourner ces exigences en offrant des terrains ou une contribution financière à la Ville afin d’aider cette dernière à réaliser elle-même des projets de logements sociaux.

La version finale, présentée jeudi, se veut encore plus flexible. Elle vient ainsi concentrer ses exigences en matière de logements abordables dans les secteurs qui font l’objet d’un développement. Il s’agit, dans un premier temps, d’un secteur de l’Île-des-Soeurs et de Saint-Laurent. La Ville entend ainsi limiter les impacts du règlement sur les promoteurs immobiliers. L’administration municipale évalue d’ailleurs que ce règlement fera hausser de 0,8 à 1,9% les coûts de construction des projets immobiliers, soit deux fois moins que ce qu’anticipait la Ville l’an dernier.

M. Beaudry a toutefois assuré que que les contributions financières exigées aux promoteurs seront substantielles. Les terrains qu’ils proposeront à la Ville devront aussi se trouver à proximité de leurs projets immobiliers.

Mme Plante a par ailleurs annoncé jeudi qu’elle reportait la date d’entrée en vigueur de ce règlement au 1er avril, soit trois mois plus tard que prévu. Mercredi, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a de nouveau pressé la Ville de mettre ce règlement sur pause pour limiter ses impacts sur le marché immobilier.

Définir le logement abordable

Après avoir sondé la population, l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a déposé en mai un rapport qui émet plusieurs recommandations destinées à la Ville sur ce projet de règlement.

Dans ce document, l’OCPM demandait notamment à la Ville de se concentrer sur le volet «logement social» de son règlement, le temps de mieux définir ce qu’est un logement «abordable». Plusieurs groupes communautaires ont en effet critiqué le manque de clarté de la définition de la Ville pour ce type de logement.

Dans un document explicatif mis en ligne l’an dernier, la Ville prévoit que le prix plafond d’un logement abordable de deux chambres au centre-ville serait de 325 000$. Son loyer maximal serait pour sa part de 1440$ dans les quartiers centraux et de 990$ en périphérie.

En réponse à cette critique, la Ville a révisé sa définition d’un logement abordable. Il s’agit maintenant d’une unité vendu à 90% de sa valeur marchande, a indiqué M. Beaudry.

Pour éviter que des promoteurs ne quittent Montréal au profit de la banlieue, l’OCPM proposait aussi de développer une vision commune en matière de logement pour toutes les municipalités du Grand Montréal. À cet égard, la Ville se montre ouverte à une «harmonisation» de la stratégie des villes de la région en matière de logement. Elle n’a toutefois qu’un pouvoir d’influence à cet égard..

L’an dernier, le taux de logements familiaux disponibles sur le marché locatif du Grand Montréal a chuté à 0,7%, contre 1,5% pour l’ensemble des appartements à louer.

Plus de détails à venir.