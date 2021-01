Profilage: forte hausse des amendes remises à des itinérants

Un rapport fait état d’une hausse majeure du nombre de personnes en situation d’itinérance qui ont reçu une amende à Montréal dans les dernières années pour des motifs associés au profilage social.

Depuis 1994, un groupe d’expertes analyse de façon périodique le nombre de constats d’infraction remis par les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et les inspecteurs de la Société de transport de Montréal (STM) à des personnes qui ont déclaré comme adresse un organisme en itinérance. Il s’agit de données extraites de la Cour municipale.

Les cinq expertes, qui oeuvrent dans plusieurs universités de la province, ont ainsi analysé 50 727 constats d’infraction émis à des sans-abri entre 2012 et 2019, à Montréal. Des données «alarmantes», selon les chercheuses, alors que celles-ci ne représentent «que la pointe de l’iceberg de la judiciarisation de l’itinérance», alors que ce ne sont pas tous les sans-abri qui donnent l’adresse d’un refuge lorsqu’ils reçoivent une amende.

«Il n’y a jamais eu autant de constats d’infraction qui ont été émis à Montréal contre des sans-abri», constate la directrice de l’École de travail social de l’Université de Montréal, Céline Bellot, en entrevue à Métro. L’experte en matière d’itinérance compte parmi les auteures de ce rapport.

Le profilage social en hausse

Les amendes reçues par des sans-abri par le SPVM concernent en bonne partie la consommation d’alcool ou de drogues dans l’espace public ou d’être en état d’ébriété. Dans le métro, des inspecteurs donnent un nombre important d’amendes chaque année à des sans-abri qui passent les tourniquets sans payer. La consommation d’alcool et le fait d’être étendu sur un banc ou sur le sol sont également sévèrement réprimés.

Le rapport constate souligne notamment que 8493 sans-abri ayant donné un organisme aidant les personnes en situation d’itinérance comme adresse ont reçu une amende du SPVM ou de la STM, en 2018. C’est huit fois plus qu’en 1994. Le nombre de constats émis à la même catégorie de personnes a également plus que triplé entre 2014 et 2017, passant de 3841 à 9850.

Or, dans les dernières années, le nombre d’amendes émises à l’ensemble de la population pour des motifs de sécurité et d’ordre public a diminué. Ainsi, la proportion d’amendes remises pour ces motifs à des sans-abri par rapport au reste des Montréalais a grimpé, atteignant un somme de 41%, en 2017.

«Le nombre de constats d’infraction en général a diminué, mais il y en a plus d’émis contre les sans-abri. Ça signifie que la pratique de profilage social est encore pire qu’avant.» -Céline Bellot, directrice de l’École de travail social de l’Université de Montréal

Une dette énorme

Selon cette recherche, les personnes en situation d’itinérance qui ont reçu un constat d’infraction entre 2012 et 2019 ont cumulé une dette initiale de plus de 17 M$. Les frais associés au paiement du salaire des policiers pour le temps qu’ils ont consacré à remettre ces amendes s’élèveraient à plus de 1 M$.

Plus de détails suivront.