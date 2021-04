Agression sexuelle: une des Courageuses poursuit Gilbert Rozon au civil 

La comédienne Patricia Tulasne, aussi porte-parole du groupe d’une vingtaine de femmes surnommé les Courageuses, a intenté une poursuite civile contre Gilbert Rozon pour agression sexuelle.

Le procès fait suite à la décision de la Cour suprême du Canada de ne pas entendre la cause des Courageuses en Cour d’appel après que leur avoir refusé l’autorisation de poursuivre en tant que recours collectif.

Le groupe de femme réclamait plus de 10 M$ en dommages à l’ex-producteur pour des dommages pour ce qu’elles allèguent avoir subi.

Dans sa nouvelle poursuite, Patricia Tulasne réclame 600 000$ en dommages-intérêts compensatoires et 1 M$ en dommages-intérêts punitifs pour l’agression sexuelle qu’elle aurait subie en 1994 à l’âge de 35 ans.

L’évènement se serait déroulé alors qu’elle jouait dans la pièce de théâtre Le dîner de cons, présentée au Festival Juste pour rire à la suite d’un souper.

Le fondateur de Juste pour rire l’aurait «brutalement violée» après être entré «contre son gré» dans sa demeure au moment où il la raccompagnait, peut-on lire dans la demande introductive d’instance déposée au palais de justice de Montréal jeudi et dont Métro a obtenu une copie.

La plaignante s’est «laissée faire»

Toujours selon la requête, M. Rozon a poussé la porte et s’est introduit de force dans son appartement. Il a alors plaqué la femme contre le mur, s’est jeté sur elle et s’est mis à déboutonner sa robe.

Par peur de représailles «tant personnelles que professionnelles», Patricia Tulasne se serait «laissée faire». «Le défendeur l’a traînée dans la chambre à coucher, a baissé son pantalon et à froid, sans mettre de condom, l’a agressée sexuellement. Après avoir éjaculé, le défendeur a remonté son pantalon et est parti», peut-on lire dans le document judiciaire.

Mme Tulasne allègue avoir confié l’agression à une amie le lendemain des évènements. Selon elle, l’événement aurait fait sombrer dans une «profonde dépression» avec «des idées noires». Elle affirme aussi être célibataire depuis ce temps.

«Alors qu’elle n’avait jamais eu de problème de consommation de drogues avant l’agression, entre 2004 et 2009 elle a vécu une période où elle sortait beaucoup, prenait de la drogue et vivait des relations éphémères avec des hommes plus jeunes, comportement qu’elle attribue au mal-être engendré par l’agression», souligne la poursuite.

Pendant plus de vingt ans, elle a subi les séquelles de cette agression, seule et en silence, écrivent les avocats de la plaignante, Me Bruce W. Johnston et Me Anne-Julie Asselin.

Acquitté

Rappelons que, dans la foulée du mouvement #MeToo en 2017, le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) a analysé plusieurs plaintes contre Gilbert Rozon, dont une de Patricia Tulasne.

Mais le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) en a retenu seulement une, celle d’Annick Charette qui accusait l’ancien magnat déchu de l’humour de viol et d’attentat à la pudeur.

Le procès s’est terminé le 15 décembre 2020 avec l’acquittement de Gilbert Rozon. L’homme a toujours nié catégoriquement toutes les allégations d’inconduite sexuelle qui le visaient.

Patricia Tulasne est la femme à intenter seule une poursuite au civil contre l’ancien patron de Juste pour rire. Dans sa poursuite, elle indique souhaiter «que justice soit faite, que la vérité de l’agression qu’elle a subie soit démontrée, que les mensonges du défendeur soient exposés, que le défendeur paie pour les dommages qu’il lui a causés et qu’il soit condamné à des dommages punitifs suffisamment importants pour dénoncer, punir et dissuader son comportement odieux.»