La facture du REM augmente de 350 millions

Le REM coûtera 350 millions de plus, annonce CDPQ Infra lors d’une mise à jour du projet en cours de construction. L’échéancier n’est toutefois pas chamboulé est sera livré en 2024.

CDPQ Infra assure prendre en charge les surplus, Québec ne déboursera pas une cent de plus.

CDPQ Infra et le bureau de projet du REM ont convié les représentants des médias à une mise à jour sur le projet du Réseau express métropolitain. Cette mise à jour s’effectue en compagnie de Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction CDPQ Infra, et Harout Chitilian, vice-président, affaires corporatives, développement et stratégie, CDPQ Infra.

REM de l’Est

Plus tôt cette semaine, la Table des préfets et élus de la couronne nord (TPÉCN) a fustigé l’attitude de CDPQ Infra. La TPÉCN se sent oubliée et délaissée par l’institution publique. Elle a demandé à ce que l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) prenne le relais du dossier afin que l’étude d’un prolongement du REM de l’Est soit réalisée vers la couronne Nord.

Alors que la première phase de consultation citoyenne a pris fin avec trois séances d’information et un webinaire concernant le REM de l’Est, CDPQ Infra a relevé que les trois thèmes qui interrogent le plus les citoyens sont le mode de transport choisi, le tracé et l’architecture urbaine.

