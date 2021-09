Ouvert ou fermé à la fête du Travail?

Pour la fête du Travail le lundi 6 septembre, les bureaux gouvernementaux seront fermés, tant au fédéral qu’au provincial et au municipal. Il sera donc impossible de faire son passeport, son permis de conduire ou sa carte d’assurance-maladie. Les permis de démolition ne seront pas émis par les villes. Les banques et les caisses sont non seulement fermées mais les opérations sont aussi à l’arrêt.

Les établissements d’éducation seront fermés.

Le payement des amendes au palais de justice et à la cour municipale ne seront pas possibles. Les salles d’audience seront fermées sauf pour certaines comparutions urgentes.

Certaines succursales de la SAQ seront ouvertes — principalement les SAQ Express — sauf celles accessibles seulement par l’intérieur d’un centre d’achat. Les SAQ Classique seront fermées, tout comme les tablettes de la SQDC. Les centres d’achats à grande surface seront fermés. Certaines petites boutiques avec un accès direct par la voie publique seront ouvertes.

Les épiceries seront ouvertes avec des heures d’ouverture réduites, même chose pour certaines pharmacies à l’exception de celles ouvertes 24 heures.

Montréal

À Montréal le service du 311 fonctionnera avec moins d’employés à la fête du Travail, tandis que l’entretien des parcs est reporté bien qu’ils demeurent ouverts.

Les différentes collectes de déchets, de recyclage et de composte sont maintenues selon l’horaire habituel partout à Montréal, sauf à Montréal-Nord où les collectes de branches et de feuilles sont reportées au lendemain. Les écocentres seront ouverts selon l’horaire actuel, soit tous les jours de 8h à 18h. Le Biodôme, le Jardin botanique, le Planétarium Rio Tinto Alcan et la Biosphère sont ouverts.

Les bureaux de poste seront fermés, sauf les livraisons privées et les comptoirs privés de transfert d’argent.

Les autobus et les trains suivront l’horaire du dimanche.