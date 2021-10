Un projet d’envergure risque de perturber la ville de Longueuil

Le centre-ville de Longueuil entame une phase de transformation d’envergure avec la construction de projets immobiliers et d’aménagements prônant la mobilité active. Les travaux devraient perturber le quotidien des usagers du transport qui se rendent au centre-ville pendant de nombreux mois, même si des mesures d’atténuation sont prévues.

Considéré comme «le plus grand projet de développement économique de la ville de Longueuil», ce chantier commencera dès le 1er novembre. Deux tours d’habitation seront érigées par le promoteur Devimco Immobilier, qui prévoit aussi un réaménagement des accès au métro de Longueuil. Le cœur urbain et le centre-ville étendu auront pour vocation d’attirer environ 8500 unités de logement et près de 3 G$ d’investissements à plus longue échéance.

La vision du centre-ville est de créer un milieu de vie axé sur la diversité des usages, la densité et la mobilité, où tout est à distance de marche pour travailler, habiter, étudier et se divertir. Ville de Longueuil

Le chantier d’envergure transformera les accès aux différents secteurs pour les piétons, les voitures ou les camions. Il est, d’ailleurs, conseillé aux citoyens de planifier leurs déplacements et de privilégier les transports en commun, car les accès au métro ou les débarcadères seront modifiés selon l’état d’avancement des travaux. Toutefois, l’accès entre le terminus d’autobus et le métro sera assuré en tout temps. La ville de Longueuil annoncera les différentes entraves sur son site, mais les citoyens pourront aussi les constater directement avec l’application de navigation Waze.

La tour d’habitation de la rue Saint-Charles Ouest fera 26 étages et contiendra 336 logements. Elle est prévue pour 2024. À son abord, un parc public de 4000 m2 verra le jour. Le complexe résidentiel et commercial de 30 étages comprenant 389 unités d’habitation qui se situera directement au-dessus de la station de métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke fera 30 étages, contiendra 389 logements et est prévu pour 2025. Actuellement, les investissements atteignent 800 M$.

La construction de la tour d’habitation de la rue Saint-Charles Ouest, située au «stationnement P2» amputera, temporairement, le stationnement de 100 emplacements jusqu’en décembre.