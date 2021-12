Une proche aidante doit appeler la police pour visiter sa tante à l’hôpital

Une proche aidante non vaccinée contre la COVID-19 a dû faire appel à deux reprises à la police plus tôt cette semaine afin de pouvoir visiter sa tante admise aux soins palliatifs de l’Hôpital général juif.

Depuis le 14 novembre, Québec permet aux proches aidants non vaccinés de visiter une personne hospitalisée s’ils peuvent prouver qu’ils ont reçu, il y a moins de 72 heures, un résultat négatif à un test de dépistage à la COVID-19.

Le 22 novembre, Christina Vasilescu s’est vu refuser pour une première fois l’accès à la chambre de sa tante en raison de son statut vaccinal. Le personnel de l’hôpital l’aurait alors informée qu’à moins que sa tante n’ait plus que deux semaines à vivre, elle ne pourrait lui rendre visite.

Mme Vasilescu dit s’être renseignée, notamment en consultant son avocate. Elle s’est s’adressée aux tribunaux. Le 26 novembre, la Cour Supérieure a émis une injonction ordonnant à l’Hôpital général juif de permettre à Mme Vasilescu de visiter sa tante, à condition qu’elle présente un résultat de test négatif à la COVID-19 datant de moins de 72h.

Interdiction de rentrer

Dimanche, injonction et résultat de test en main, la proche aidante s’est tout de même butée au refus du personnel de l’hôpital.

«Il y avait déjà deux infirmières dans la chambre. La première chose que l’infirmière m’a demandé est si j’étais doublement vaccinée. J’ai mentionné le jugement de la cour. Elles me disaient encore non, non, non. Elles ne voulaient rien savoir et ne voulaient pas lire le papier. Elles ont appelé les agents de sécurité. Je leur ai dit que je ne quitterais pas les lieux jusqu’à ce que la police se présente. La police est venue. Ils ont parlé au directeur de l’hôpital et finalement, j’ai réussi à rentrer», raconte-t-elle.

Le lendemain, les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont à nouveau intervenus pour laisser Mme Vasilescu visiter sa tante.

«J’étais choquée parce qu’on était lundi. La fin de semaine, je pourrais comprendre que le département légal n’avait pas reçu les documents de la cour. Rendu lundi, ils auraient dû être au courant sur le plancher que cette situation s’est produite hier et qu’ils devaient me permettre de rentrer sans problèmes. Mais ça n’a pas été le cas», explique-t-elle.

La résidente de Saint-Jérôme, qui dit être non vaccinée pour des raisons médicales, s’est sentie humiliée. Elle s’explique mal que le personnel de l’Hôpital général juif n’ait pas été au courant des nouvelles directives promulguées dans l’arrêté ministériel du 14 novembre.

«C’est vraiment leur responsabilité en tant que système de santé d’être au courant des changements aux directives. Ils doivent être définitivement 100% à jour, et ce, le jour que le gouvernement fait des changements. Il y a peut-être beaucoup de familles qui ne sont pas au courant de ces lois et ils font confiance au personnel de l’hôpital. Ils ne vont pas se battre parce qu’ils ne sont pas au courant de la loi», indique Mme Vasilescu.

Le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal n’a pas répondu aux questions de Métro.