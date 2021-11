Variant Omicron: deux cas détectés en Ontario ont transité par Montréal

Les deux cas du nouveau variant du coronavirus Omicron au Canada ont transité par Montréal en provenance du Nigeria, selon des informations de la santé publique ontarienne. La mairesse de Montréal s’est dite «préoccupée» par la situation et entend en discuter avec la santé publique de Montréal.

Comme on l’a fait lors de la première, de la deuxième, de la troisième et de la quatrième vague, on va agir avec prudence, en faisant ce qui est nécessaire pour protéger la population.

Valérie Plante, mairesse de Montréal