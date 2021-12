COVID-19: des centres de dépistage débordent, le site web en panne

Le centre de dépistage du Stade olympique a atteint sa capacité maximale de dépistage tôt jeudi, et d’autres centres voient des files d’attente monstrueuses. Parallèlement, le site web de prise de rendez-vous pour le dépistage est tombé en panne.

Au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, les délais d’attente peuvent frôler les trois heures. «Actuellement, nous avons des délais d’attente qui peuvent aller jusqu’à trois heures à certains moments de la journée, selon le centre de dépistage. ll est donc utile de prévoir un certain niveau d’attente compte tenu du taux d’achalandage que nous connaissons depuis quelques jours», explique le conseiller en communication du CIUSSS de l’Est-de-l’Île Christian Merciari.

Vers 11h, le site du Stade olympique avait déjà atteint sa capacité pour la journée. Les usagers étaient redirigés au 5454, rue Chauveau. Sur place, vers 11h30, la file d’attente débordait à l’extérieur et s’étirait du boulevard de l’Assomption à la rue Dickson.

Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, lui, fonctionne «à plein régime». Sa capacité normale de dépistage est de 1750 tests par jour. «Actuellement, nous en réalisons plus de 2200 pour répondre à la demande accrue des dernières semaines. Nous constatons que plusieurs personnes en provenance de la Montérégie viennent faire un test de dépistage sans rendez-vous dans nos installations», précise Hélène Bergeron-Gamache de la direction des communications du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Afin d’éviter de longues files d’attente, un système de distribution de coupons a été instauré dans ces centres de dépistage, lorsque l’achalandage se fait plus fort. Le CIUSSS travaille à augmenter davantage sa capacité pour dépister le plus de personnes possible.

Services web en panne

Normalement, il est aussi possible de consulter certains temps d’attente en ligne. Consulté par Métro vers 14h, le service était toutefois tombé en panne. Idem pour le service de prise de rendez-vous pour le dépistage.

Capture d’écran du site de prise de rendez-vous pour le dépistage de la COVID-19.

Plusieurs sites web gouvernementaux ont récemment été fermés à cause d’une faille informatique, mais les sites consacrés à la COVID-19 ne faisaient pas partie du lot.

Rappelons que le premier ministre du Québec, François Legault, a prévu une conférence de presse ce soir, à 18h sur la situation, qu’il décrit comme «critique».

La situation est critique. Je tiendrai une conférence de presse, ce soir à 18h, pour annoncer des mesures importantes en raison de l’augmentation des cas de COVID et du nouveau variant Omicron. — François Legault (@francoislegault) December 16, 2021

Plus de détails à venir…