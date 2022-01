Tempête de neige et écoles fermées à Montréal

Alors que la réouverture des écoles primaires et secondaires était prévue aujourd’hui, des dizaines d’entres elles resteront fermées à cause de la tempête de neige annoncée par Environnement Canada pour la région de Montréal.

Montréal est présentement frappée par une tempête hivernale qui durera jusqu’en soirée, indique Environnement Canada. «La neige forte débutera tôt lundi matin et laissera un total de 15 à 25 centimètres de neige. De plus, la neige combinée aux vents forts du secteur nord-est réduira la visibilité à presque nulle dans la poudrerie sur ces régions», écrivait l’agence fédérale dimanche.

Les trois centres de services scolaires de Montréal ont fermé l’ensemble de leurs écoles et autres établissements de manière préventive. Les deux commissions scolaires anglophones et plusieurs écoles privées ont emboîté le pas. Dans la plupart des cas, non seulement le retour en présentiel n’a pas lieu comme prévu, mais même les cours à distance sont suspendus.

«Compte tenu des conditions météo et pour des raisons de sécurité, tous les établissements, les services de garde et les bureaux administratifs du Centre de services scolaires de Montréal seront fermés pour toute la journée du lundi 17 janvier 2022. Aucun cours ni enseignement à distance n’est prévu», annonçait le CSSDM dimanche. Même son de cloche au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI), au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB), à la Commission scolaire Lester-B.-Pearson et à la Commission scolaire English-Montréal.

Le Collège de Montréal sera lui aussi fermé lundi 17 janvier. «Comme la majorité des précipitations aura lieu lors du déplacement des élèves et du personnel en matinée, ceux-ci sont invités à rester à leur domicile afin d’assurer leur sécurité», indique l’établissement dans un communiqué.

En effet, les conditions prévues risquent de rendre les déplacements difficiles. «L’accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. La visibilité sera soudainement réduite à presque nulle par moments sous la forte neige et dans la poudrerie», souligne Environnement Canada dans son avertissement météo.

Au Collège St-Jean Vianney, les cours seront assurés en ligne. De même, qu’à l’École secondaire Marie-Clarac.