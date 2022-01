Itinérance: des villes intéressées par les abris de Mike Ward offerts à Montréal

Si la mairesse de Montréal Valérie Plante refuse l’offre de 25 abris pour personnes itinérantes faite par l’humoriste Mike Ward, d’autres villes québécoises pourraient l’accepter à sa place, affirme le gérant de l’artiste.

Plusieurs municipalités démontrent de l’intérêt pour cette offre gratuite, a-t-il déclaré à TVA nouvelles.

Alors que la région métropolitaine connait des périodes de froid intense, l’humoriste Mike Ward a interpellé samedi dernier Valérie Plante sur les réseaux sociaux pour offrir à la municipalité de faire installer 25 abris pour personnes en situation d’itinérance qu’il avait précédemment fait construire. L’humoriste indique avoir fait pour une première fois cette offre à la municipalité l’an dernier.

J’ai fait construire 25 abris (pour itinérants) que j’ai offert à votre équipe l’année passée. L’offre tient toujours. C’est des tentes en bois, isolés, chauffé avec la chaleur du corps humain. Conçu pour les gens les plus à risque… (suite) https://t.co/1GcOjTsbIu https://t.co/Lsv7WamAPU — Mike Ward (@MikeWardca) January 22, 2022

«L’offre tient toujours. C’est des tentes en bois, isolés, chauffé avec la chaleur du corps humain. On peut se loger confortablement jusqu’à -30. Conçu pour les gens les plus à risque, ceux qui refusent de dormir dans les refuges. Les mini-maisons sont construites et payées. Donnez le go et je peux les faire installer d’ici 1 semaine. Un simple oui de votre part et personne d’autre va mourir de froid cette hiver», indique l’humoriste sur Facebook et Twitter, en début d’après-midi.

Ce ne sont pas les abris qui manquent, mais le personnel, dit Plante

Quelques heures après l’offre réitérée de Mike Ward, Valérie Plante y a répondu sur Facebook. Elle a remercié M. Ward sans toutefois accepter explicitement son offre.

«Nous non plus, on ne veut laisser personne pour compte. Ce n’est pas des places adaptées pour tous les types de clientèle dont il manque, mais des personnes pour opérer les ressources destinées à ceux en situation d’itinérance», affirme-t-elle. Montréal répond toujours présente pour appuyer le réseau de la santé et les organismes qui soutiennent les personnes en situation d’itinérance. Ils forment un écosystème complexe, car les solutions pour répondre aux enjeux d’itinérance doivent être encadrées, adaptées et variées», explique Mme Plante.