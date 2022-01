Nouveau record atteint pour la campagne Bell Cause 

Dans le cadre de la 12e journée Bell Cause pour la cause, des millions d’interactions ont permis d’amasser 8,2 M$, somme qui sera consacrée au financement pour la santé mentale. Il s’agit d’un bond d’environ 300 000 $ par rapport à la campagne de 2021.

Au total, il y a eu 164 millions de messages de soutien, une augmentation de 3,2% comparativement à la précédente campagne. À eux seuls, les médias sociaux ont généré 47 millions d’interactions.

«Une fois de plus, je suis inspiré par la réponse des Canadiens partout au pays et des gens du monde entier, qui participent à la Journée Bell Cause pour la cause pour sensibiliser la population à la santé mentale», a réagi par voie de communiqué Mirko Bibic, président et chef de la direction de Bell Canada.

«Continuer d’écouter, de parler et d’être présents les uns pour les autres; ce sont des gestes simples, mais puissants, que nous pouvons tous poser chaque jour, alors que nous nous efforçons en tant que nation de contribuer à créer un pays où chacun peut obtenir le soutien en santé mentale dont il a besoin», poursuit la présidente de Bell Cause pour la cause, Mary Deacon.

Projets

Pour chaque visionnement de la vidéo promotionnelle Bell Cause, 5 ¢ seront remis à des programmes canadiens. Le même montant est amassé pour chaque appel, message texte, gazouillis ou vidéo TikTok accompagné du mot-clic #BellCause ainsi que pour l’utilisation du cadre BellCause sur les réseaux sociaux.

Avant la journée phare de la campagne, Bell avait déjà annoncé près de huit millions de dollars en financement pour des projets en lien avec la santé mentale. Parmi les dons, un montant de quatre millions de dollars a été accordé à des projets de recherche de la Fondation Brain Canada afin de combler les lacunes relatives à la COVID-19 dans les soins de santé mentale.

Un don de 250 000 $ a été remis à la Fondation CERVO pour l’achat d’un deuxième appareil de neuromodulation qui permettra d’améliorer l’accès aux soins de santé mentale au Québec. La Croix-Rouge canadienne a également reçu 250 000 $ pour améliorer l’accès au soutien en cas de crise pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale au sein des communautés autochtones.

Depuis la première édition de la campagne, l’engagement financier de Bell, dont le siège social est situé à L’Île-des-Sœurs, s’élève à 121 M$.