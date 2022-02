Cannabis: grève à prévoir dans certaines succursales de la SQDC

Les employés d’une vingtaine de succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) se sont dotés d’un mandat de grève dimanche dernier. Deux de ces succursales se trouvent sur l’île de Montréal, soit celles de Rosemont et du quartier Snowdon.

Affiliés au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), les 300 membres du Syndicat des employé-e-s de la SQDC se sont prononcés en faveur du mandat de grève dans une proportion de 91%. Celui-ci «permettra d’enclencher des moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée, au moment jugé opportun», selon l’organisation.

Le syndicat explique que les principaux enjeux de négociation concernent les horaires, le salaire, les postes de chefs d’équipe et les transferts entre succursales.

«Actuellement, on ne sent aucun respect de la part de notre employeur et cela se reflète dans les mandats donnés au comité patronal de négociation. En bref, non, nous ne serons pas le “cheap labor” des sociétés d’État!», a affirmé le président du SCFP-5454, David Clément. Il ajoute que les employés ne demandent «que des conditions de travail décentes».

Un médiateur a été nommé par le ministère du Travail après huit rencontres de négociations, à la demande de la SQDC.

Nous allons donner une chance à la médiation en démontrant que nous sommes de bonne foi, malgré l’attitude fermée et les propos méprisants de nos vis-à-vis à la table de négociation. Cependant, nous n’accepterons aucunement que l’employeur tente de créer des disparités de traitement entre les succursales. David Clément, président du SCFP-5454

Un autre vote est prévu dimanche prochain dans d’autres succursales du réseau, selon Ronald Boisrond, conseiller au service des communications du SCFP.

Liste des succursales ayant un mandat

Montréal – Rue St-Hubert (Rosemont)

Montréal – Rue Queen-Mary (Snowdon)

Brossard

Châteauguay

Drummondville

Gatineau

Joliette

Lachute

Lévis

Longueuil – Greenfield Park

Mirabel

Mont-Tremblant

Québec – Rue Bouvier

Québec – Boul. Wilfrid-Hamel

Rimouski

Shawinigan

Sherbrooke

St-Hyacinthe

St-Jean-sur-Richelieu

St-Jérôme