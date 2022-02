La construction du nouveau pont Jacques-Bizard coûtera plus de 67M$

Un nouveau pont reliera l’Île-Bizard à l’Île de Montréal d’ici la fin de l’été 2024. La Ville a octroyé un contrat de 67,8 M$ à l’entreprise EBC inc. pour la construction du nouveau pont Jacques-Bizard.

Un plan de maintien et de gestion de la mobilité a été mis en place pour assurer le maintien de la circulation pour tous les usagers pendant la durée des travaux qui commenceront dans les prochaines semaines.

Une piste cyclable bidirectionnelle et son trottoir favoriseront la mobilité active de manière sécuritaire. Un belvédère permettra aux passants de s’arrêter et d’admirer la vue depuis le nouveau pont.

«En facilitant l’adoption de modes de transport plus durables, nous faisons un pas de plus vers nos objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre», a déclaré dans un communiqué la responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif, Sophie Mauzerolle.

«Le nouveau pont Jacques-Bizard est attendu depuis longtemps par les résidents du secteur, a déclaré la responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif, Émilie Thuillier. Comme à l’habitude, pour des travaux de cette envergure, un grand soin sera apporté aux mesures de mitigation afin de limiter les impacts pour les riverains et les résidents de l’île».

La création du nouveau pont Jacques-Bizard permettra aussi le réaménagement du parc Denis-Benjamin-Viger situé à l’entrée de l’Île-Bizard.

Ce sont près de 30 000 véhicules qui passent chaque jour sur l’actuel pont Jacques-Bizard construit en 1966.