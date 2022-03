Vols de véhicules: gros coup de filet pour le SPVM

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a arrêté trois personnes suspectées de tentative de vol de véhicule dans le quartier de Rivière-des-Prairies et saisi neuf véhicules de luxe volés à Pointe-Claire.

L’arrestation des trois suspects a été rendue possible grâce au signalement d’un citoyen de Rivière-des-Prairies, dans la nuit du 28 février. La signalisation et les informations sur la voiture volée transmises par le citoyen ont permis aux patrouilleurs du poste de quartier 45 de les intercepter à bord du véhicule volé.

À l’intérieur, les policiers ont découvert un «attirail complet d’outils servant à commettre des vols», précise le SPVM. Parmi tout le matériel saisi se trouvait un ordinateur capable de programmer des clés et des crochets utilisés pour ouvrir des portières.

Le SPVM indique que les trois individus ont été arrêtés, rencontrés et interrogés par les enquêteurs.

Deux ont été libérés sous promesse de comparaître tandis que le troisième demeure détenu dans l’attente de sa comparution.

Saisie totale de 1 M$

Le 1er mars, dans un entrepôt de Pointe-Claire, des agents de la Section enquêtes criminelles Ouest et du PDQ 5 ont par ailleurs effectué une perquisition record. Ils y ont saisi neuf véhicules de luxe ayant été déclarés volés, dont la valeur totale est estimée à 1 M$.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier les responsables.

Cette perquisition a été possible une fois de plus grâce au signalement d’un citoyen, précise le SPVM, qui insiste sur l’importance de la collaboration des citoyens et les incite à composer le 911 ou à communiquer avec leur poste de quartier s’ils sont témoin d’actes criminels.

Il est possible aussi de transmettre des informations de manière anonyme à Info-Crime Montréal au 514 393-1133.