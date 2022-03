Benoît Charette annonce la mort de Lamine Touré… qui est bien vivant!

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Benoit Charette.

Le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Benoit Charette, a causé un malaise lors de la présentation de la 6e édition du Gala Dynastie samedi, en annonçant la mort de Lamine Touré… qui se trouvait pourtant dans la salle, bien vivant.

Lamine Touré, propriétaire du Balattou et fondateur des festivals Nuits d’Afrique et Vues d’Afrique, devait recevoir un hommage lors de ce même gala. Lors de son discours, le ministre l’a présenté comme s’il était décédé.

Une courte vidéo montrant le moment circulait abondamment sur les réseaux sociaux lundi matin.

«En écrivant mes quelques mots, je me suis rappelé que nous avions perdu de dignes représentants du milieu culturel au cours des derniers mois. On peut penser à Lamine Touré. Je me souviens de nombreuses soirées au Balattou. Mes sympathies, sincèrement», a mentionné le ministre. Quelques spectateurs se sont ensuite levés dans la salle afin de pointer M. Touré.

Contactée par Métro, l’attachée de presse du ministre, Rosalie Tremblay-Cloutier, a expliqué que Benoit Charette était sorti du texte de son discours prévu lors du Gala Dynastie. «Le discours du ministre contenait une formule ambiguë et en voulant sortir de son texte, il l’a mal interprétée, menant à l’incident en question. […] Le ministre est bien sûr fort désolé de la tournure qu’a pris cet incident et s’est immédiatement excusé auprès du principal intéressé», dit-elle.

Une «erreur clownesque»

Mme Tremblay-Cloutier souligne que l’incident a été «tourné à la blague par la plupart des participants, dont monsieur Touré, avec lequel le ministre s’est entretenu plus tard en soirée». L’erreur a tout de même fait le tour des réseaux sociaux. Benoit Charette a été vivement critiqué par plusieurs pour avoir annoncé la mort de Lamine Touré.

Pour Fabrice Vil, fondateur de Pour 3 Points et conférencier, l’erreur du ministre Charette «symbolise le peu de considération du présent gouvernement pour les communautés noires».

«Cet impair, tout bien intentionné soit-il, n’est pas mince. Les galas sont des occasions où les erreurs sont souvent critiquées justement parce qu’on s’attend de l’animation, des performances artistiques et des discours un niveau de décorum et de qualité élevé. De plus, faut-il rappeler que le présent gouvernement nie l’existence du racisme systémique. Que M. Charette le nie également, alors qu’il en a reconnu l’existence quelques années auparavant lorsqu’il faisait partie d’une autre formation politique. Qu’on a déjà questionné qu’il ait publiquement affirmé se sentir plus haïtien que sa femme haïtienne. Qu’on a déjà critiqué le fait qu’il fasse un amalgame entre parler créole haïtien et son rôle de ministre», écrit M. Vil dans une longue publication sur sa page Facebook.

«M. Charette avait le devoir d’arriver particulièrement préparé pour son discours afin d’honorer respectueusement l’unique tâche qu’il avait lors de cette soirée. Ce devoir lui incombait, d’autant plus qu’il était devant des centaines de personnes noires venues célébrer l’excellence. Mais non, il n’y a pas plus brouillon que dire qu’un homme vivant devant soi est mort. Comment faire aussi peu attention au sujet de la vie et la mort de personnes noires, alors que Black Lives Matter, la vie des Noir.e.s compte, est justement notre revendication?», poursuit-il.

J’ai immédiatement présenté mes excuses à M. Touré et nous avons pu en rire ensemble. Nous avons convenu de partager quelques pas de danse ensemble lors d’un prochain passage au Balattou! 😉 — Benoit Charette (@CharetteB) March 7, 2022