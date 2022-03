6e édition du Gala Dynastie: la culture noire à l’honneur

Le gala Dynastie, qui chaque année vise à récompenser des personnalités québécoises issues des communautés noires qui s’illustrent en arts et en culture en était à sa sixième édition, samedi soir. Quatorze personnalités œuvrant dans les domaines de la musique, l’humour, les arts visuels et la télévision ont été choisis lors d’une cérémonie au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

Comme au cours des éditions précédentes, le public était invité à voter pour sa personnalité préférée. Tai Laguerre, qui a remporté un franc succès avec le lancement de concept de téléréalité Occupation Hood, a été le choix du public lors du gala avec une confortable avance pour ce qui est du pourcentage de votes.

Diffusé sur la plateforme Instagram, Occupation Hood consistait en un rendez-vous dominical qui mettait de l’avant de jeunes célibataires issus de la diversité. L’émission a séduit un large public attirant plus de 28 000 personnes en direct à chaque épisode. Tai a également été élu personnalité web de l’année des Prix Médias Dynastie 2022, samedi.

La cérémonie a également donné lieu à plusieurs moments chargés d’émotion lors des hommages rendus aux disparus Don Harley Fils-Aimé, entrepreneur social, artiste et pilier de la communauté noire, ainsi que Karim Ouellet, auteur-compositeur-interprète francophone.

Yama Laurent, gagnante de La Voix 2018, a livré un vibrant hommage à ces deux artistes. Également lors de cette soirée, des prix hommage visant à récompenser la carrière et l’engagement exceptionnel des membres des communautés noires qui contribuent au rayonnement de leur profession ont été remis.

Pour la première fois cette année, la Fondation Dynastie remettait le prix icône Dynastie à une personnalité qui s’est illustrée par son audace et son dynamisme et qui s’est distinguée par des réalisations originales ou d’envergure. C’est à Frédéric Pierre que fut décerné ce prix qui couronne l’ensemble de son parcours et «son engagement à créer une industrie cinématographique et télévisuelle plus inclusive et représentative».

Lamine Touré, président fondateur des festivals Nuits d’Afrique et Vues d’Afrique, est le récipiendaire du grand prix Dynastie 2022. Ce prix honore «une personnalité reconnue comme pionnière dans sa sphère d’activité et dont l’ampleur de son engagement et l’ensemble de sa carrière ont contribué au rayonnement de son industrie».

L’humoriste et personnalité web Preach a donné le coup d’envoi de la soirée alors que les artistes dj Sweet La Rock, Kelly Krow, Alan Prater, Lost, Djely Tapa, Yama Laurent et Zach Zoya ont offert des performances musicales.

Catégorie Lauréat Comédien(ne) de l’année Anglesh Major Humoriste de l’année Richardson Zéphir Artiste ou groupe musical de l’année s’étant illustré à l’international Kaytranada Auteur(e) de l’année Kama La Mackerel Artiste ou groupe musical du monde de l’année Pierre Kwenders Acteur(trice) de l’année Widemir Normil Vidéoclip de l’année Maky Lavender Révélation musicale de l’année Gayance Artiste Arts Visuels Moridja Kitenje Banza Choix du public Tai Laguerre Artiste ou groupe musical anglophone de l’année Dominique Fils-Aimé Artiste ou groupe musical francophone de l’année Imposs Hommage | Prix Icône Dynastie Frédéric Pierre Hommage | Grand Prix Dynastie Lamine Touré – Nuits d’Afrique