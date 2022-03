«In This Moment», un album jazz signé Sam Kirmayer

Le guitariste et compositeur jazz de Saint-Henri Sam Kirmayer est sorti de sa zone de confort pour son nouvel album In This Moment en offrant à l’auditoire une composition pour sextuor.

La composition d’In This Moment a été un travail de longue haleine pour M. Kirmayer. Cet album d’abord composé pour un quatuor a vu son orientation changer avec la venue de la pandémie puisqu’il a décidé de réécrire l’album en entier, mais pour un ensemble de six musiciens cette fois. Une technique d’écriture que le musicien avait encore peu explorée. «Une période de confinement, c’est dur, bien sûr, mais ça m’a donné une opportunité d’aller plus en profondeur dans les techniques», confie l’artiste. De plus, ce défi de taille lui a permis de maintenir un équilibre mental durant ces moments difficiles. «Je m’estime vraiment chanceux d’avoir eu un projet comme ça pour m’occuper», souligne-t-il.

L’album a été enregistré à Vancouver chez Cellar Live, une maison de disques indépendante qu’il affectionne particulièrement. Les musiciens qui l’accompagnent sont des instrumentistes qu’il admire depuis plusieurs années. «C’est quatre musiciens montréalais des plus talentueux, selon moi, et aussi mon très bon ami, le jeune pianiste Sean Fyfe, qui est présentement à Londres», exprime M. Kirmayer.

Des solos et des improvisations

Dans plusieurs pièces de l’album In This Moment, une grande place est faite aux musiciens qui l’accompagnent. «J’ai voulu construire des environnements pour les solistes, donc oui, il y a beaucoup d’improvisation, mais c’est toujours dans un contexte un peu planifié», ajoute Sam Kirmayer. Celui-ci est rarement mis de l’avant dans ses pièces, ce qui diffère largement des habitudes des musiciens lorsqu’ils sont les meneurs du groupe.

L’album a des sonorités joyeuses et entraînantes, et ce, bien qu’il ait été composé durant une période où tout s’est arrêté en raison de la COVID-19. Les amateurs de jazz seront satisfaits par les sonorités hard bop de l’album qu’on trouve notamment sur la pièce donnant son titre à l’album, In This Moment, qui est l’une des favorites de M. Kirmayer.

«Je pense que mon écriture harmonique pour ce morceau a atteint le niveau que je voulais», indique-t-il.

Un jazzman accompli

Sam Kirmayer est un musicien et compositeur jazz de plus en plus connu sur la scène montréalaise. Il a d’ailleurs déjà fait paraître deux autres albums, Opening Statement, en 2017, et High and Low, en 2018. De plus, il a été reconnu comme un des 35 artistes jazz de moins de 35 ans les plus prometteurs par la CBC Music. Il a par ailleurs fait un baccalauréat en interprétation jazz à l’Université McGill ainsi qu’une maîtrise en composition et interprétation jazz à l’Université de Montréal.

Du jazz dans Saint-Henri

Passionné de jazz, il fait partie des fondateurs de la Société jazz de Saint-Henri, un projet dont il est très fier. «On a formé la Société jazz de Saint-Henri, un OBNL, pour voir les musiciens du quartier et de la ville, mais aussi pour faire des liens entre le présent et l’histoire du quartier», raconte Sam Kirmayer. Ce quartier est le berceau du jazz à Montréal et il a vu évoluer de grands maîtres du jazz tels Oscar Peterson. En raison de la pandémie, le festival a dû être mis sur pause l’an dernier, cependant, il prévoit revenir en force dès le 1er mai en raison de l’allégement des mesures sanitaires.

Lancement d’album ce samedi

Le lancement d’In This Moment aura lieu le 5 mars prochain au Upstairs Jazz Bar & Grill. Sam Kirmayer offrira une performance à 19h30 ainsi qu’à 21h30. Lors de cette prestation, le public retrouvera sur scène Sam Kirmayer (guitariste) en compagnie de Sean Fyfe (pianiste), Jacob Wutzke (batterie), Ira Coleman (contrebassiste), Al McLean (saxophoniste) et Karl Silveira (tromboniste). Un spectacle qui promet d’être de haute qualité musicale!