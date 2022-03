Safia Nolin se retire de QUB Musique

L’auteure-compositrice-interprète Safia Nolin a annoncé qu’elle retirait l’ensemble de ses œuvres de la plateforme de QUB Musique, appartenant à Québecor.

Créée en 2020, QUB Musique est une plateforme québécoise d’écoute en continu dont l’objectif est de mettre de l’avant les talents d’ici.

La chanteuse soutient qu’elle n’a d’autre choix que de se retirer de celle-ci puisque «l’écosystème QUB héberge aussi les opinions de chroniqueurs et chroniqueuses qui ont tenu, de manière gratuite et répétée, des propos négatifs sur [sa] personne».

«Je me sens absolument impuissante face à cette haine, mais une chose que je peux faire, c’est de me dissocier complètement de Québecor et de l’écosystème QUB», écrit-elle dans une publication sur sa page Facebook.

Elle précise également que l’enjeu n’est pas financier puisqu’elle restera présente sur les autres plateformes d’écoute en continu, comme Apple Music ou Spotify. «Si ces plateformes sont imparfaites, l’argent qu’elles génèrent n’est pas ensuite utilisé pour payer des personnes qui propagent un climat de haine autour de moi», dit-elle.

La semaine dernière, la maison de disques Bonsound ainsi que le chanteur Les Louanges avaient vigoureusement dénoncé l’intimidation dont Safia Nolin était victime à la suite de diverses chroniques publiées par les chroniqueurs de Québecor et animateurs à QUB Radio Richard Martineau et Sophie Durocher.

Mme Durocher a répliqué aux propos de Bonsound et de Safia Nolin dans une chronique publiée lundi dans Le Journal de Montréal.