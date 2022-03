Près de 5 M$ pour les personnes immigrantes dans la région de Montréal

Le gouvernement du Québec investira 4,9 M$ afin de favoriser l’intégration en français des personnes immigrantes à Montréal. Un montant qui sera distribué à 14 organismes de la région.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Jean Boulet, était de passage à Saint-Léonard le 7 février pour en faire l’annonce.

L’investissement permettra de mettre sur pied des projets locaux ou régionaux visant à «promouvoir les relations interculturelles entre Québécois de toutes les origines dans leur communauté».

Le montant fait partie du deuxième volet du Programme d’appui aux collectivités, qui concerne les organismes à but non lucratif et les coopératives et qui compte sur une enveloppe totale de 23,3 M$. L’initiative a comme but de soutenir 85 projets sur une période de trois ans dans l’ensemble des régions du Québec.

«Avec l’investissement de 4 947 734 $ annoncé aujourd’hui, ce sont les personnes immigrantes qui décident de s’établir dans la métropole qui en seront gagnantes, a déclaré le ministre Boulet. Ce que nous souhaitons avec ce programme, c’est créer des milieux de vie ouverts à la diversité pour faciliter l’intégration des personnes immigrantes et leur permettre de participer pleinement, en français, à notre société.»

Le ministre en a également profité pour souligner l’engagement des organismes dans leur communauté. La liste des organismes visés par cette mesure est disponible ici.

Le Québec ouvre ses portes aux Ukrainiens

En ce qui concerne l’accueil de réfugiés ukrainiens, M. Boulet a indiqué qu’il n’y aurait pas de limite quant au nombre que le Québec voudrait accueillir. Tout en soulignant que la capacité d’accueil de la province serait respectée, le ministre a précisé que les instances et organismes étaient prêts. M. Boulet n’a toutefois pas voulu s’avancer sur le moment où les premiers ressortissants débarqueraient en sol québécois.