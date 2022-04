Les entraves à connaître pour le long week-end

Le long week-end de Pâques veut dire long congé pour bien des Montréalais, mais les travaux routiers, eux, ne font pas relâche.

D’abord, à la hauteur de l’échangeur Saint-Pierre, l’autoroute 20 sera complètement fermée en direction est entre la sortie 63 (R-138 ouest) et l’entrée suivante jusqu’à mardi matin, 5h. Par ailleurs, seulement une voie sur deux sera ouverte en direction ouest à la hauteur de l’échangeur. De plus, la bretelle menant de l’autoroute 20 Ouest à la route 138 Ouest et au pont Honoré-Mercier sera aussi fermée.

Sur la Rive-Sud, l’autoroute 30 sera bloquée entre 20h et 6h vendredi, samedi et dimanche en direction est entre la sortie 13 (A-30 ouest) et l’entrée de la R-236 (au kilomètre 22). Cette fermeture inclut également le pont Madeleine-Parent qui enjambe le canal de Beauharnois. Les détours seront différents pour les voitures et les camions.

Il est également à noter que deux voies sur trois seront fermées en direction de la Rive-Sud sur le pont Samuel-De Champlain vendredi et samedi, de 23h à midi le lendemain.

Dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, il sera impossible de circuler sur la rue Jean-Talon entre l’avenue de Dieppe et le chemin Aberdare jusqu’à lundi 23h59.

La rue Bridge en direction nord à l’intersection de la rue des Irlandais dans le Sud-Ouest sera aussi inaccessible jusqu’à samedi à 18h.

Finalement, une seule voie par direction sera ouverte sur l’avenue Papineau à l’intersection du boulevard de Maisonneuve dans le secteur de Ville-Marie de vendredi 7h à samedi 19h.

Il est aussi important de noter que les bretelles menant de l’autoroute 13 Sud à l’autoroute 520 Est et de l’autoroute 520 Est à l’autoroute 13 Sud fermeront à compter de lundi soir à 21h et le resteront jusqu’au mois de juin.

