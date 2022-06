La Chambre de commerce de l’Est de Montréal reçoit un soutien de 350 000 $ 

Le gouvernement du Québec apporte son soutien à la Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM), investissant une somme de 350 000 $ dans le projet SommEst: tous ensemble pour accélérer la transformation positive de l’Est de Montréal.

L’annonce a été faite ce jeudi par la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, lors d’un forum stratégique consacré au récréotourisme dans l’Est et organisé par le CCEM.

«On a réussi au cours des dernières années à faire renaître l’est [de Montréal] par des efforts communs, a soutenu la ministre. Et on est parvenu à créer un véritable momentum sur lequel évidemment il faut s’appuyer ensemble pour continuer à créer un territoire accueillant pour les entreprises, pour les familles et pour les touristes.»

D’autres partenaires à venir

Se disant extrêmement heureux de cette aide de Québec, le président-directeur général de la CCEM, Jean-Denis Charest, ne veut pas donner de détails sur la démarche pour l’instant, puisque d’autres partenaires s’ajouteront prochainement. Malgré tout, il précise que l’objectif de SommEst est de mobiliser la société civile pour accélérer la réalisation du projet.

«On ne veut pas parler et réfléchir, on veut agir, explique Jean-Denis Charest. En premier, ça prend quand même un souffle des décideurs publics, ce qu’on a eu avec la Déclaration [pour revitaliser l’est de Montréal].»

Ensuite, c’est à la société civile de se lever et de réaliser des projets, ajoute-t-il.

«Et si [la société civile] est bien arrimée avec les pouvoirs publics, c’est là qu’on voit de réels changements et je pense que c’est ça qui est en train de se passer à l’est de Montréal», affirme le PDG.

L’investissement de Québec est fait dans le cadre de l’appel à projets Pour une communauté connectée du Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM).