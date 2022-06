De nouvelles stations de BIXI ajoutées au réseau du train de banlieue

Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive chez exo, et Christian Vermette, directeur général chez BIXI, à la station de la Concorde.

À partir de maintenant, les usagers et usagères du train de banlieue exo utilisant les gares Saint-Michel–Montréal-Nord, Lachine et de la Concorde pourront commencer et poursuivre leurs déplacements en BIXI, puisque chacune est désormais munie d’une station de vélo-partage.

Ces ajouts s’inscrivent dans le cadre du Plan stratégique organisationnel de l’organisme public de transport en commun exo. Dans le cas présent, l’objectif était de combiner les modes de transport collectifs et actifs. La directrice exécutive, Marie Hélène Cloutier, souligne que le but de l’opération est de réduire l’utilisation de l’auto solo quand vient le temps de se rendre ou de quitter les gares du train de banlieue.

Les stations de BIXI des gares de Lachine et de Saint-Michel–Montréal-Nord auront toutes les deux 15 places pour garer et prendre un BIXI, alors que celle de la Concorde en aura 19. Elles pourront accueillir des vélos autant réguliers qu’électriques.