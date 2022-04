Des nouvelles stations BIXI en 2022 dans l’ouest

Alors que la nouvelle saison des vélos partagés BIXI a été officiellement lancée mercredi 13 avril, la compagnie a également annoncé l’ouverture de nouvelles stations en 2022 à Montréal. Parmi elles, 11 verront le jour à Lachine, LaSalle, Verdun et le Sud-Ouest.

Les adieux à la neige et les beaux jours qui approchent riment également avec le retour des BIXI, électriques ou réguliers, à Montréal. Cette année, 31 nouvelles stations seront installées, avec l’ajout de 765 points d’ancrage et 490 vélos électriques.

Dans les secteurs de Verdun, Lachine et LaSalle, huit nouvelles stations seront installées au courant de la saison estivale et automnale.

À Verdun, les trois nouvelles stations seront situées au parc J.Albert-Gariepy, au Quai 5160 et au parc du Souvenir, ces dernières devraient être installées à l’automne prochain. En tout, l’Arrondissement aura 28 stations, et de nouvelles sont à prévoir dans l’avenir, a assuré la porte-parole de BIXI Montréal, Bérengère Thériault.

LaSalle de son côté bénéficiera de deux nouvelles stations, ce qui fera passer le nombre de 12 à 14, soit une augmentation de 17 %. Les LaSallois pourront dès ce mois d’avril emprunter ou déposer un vélo partagé devant la mairie d’arrondissement, et aux coins des rues LaSalle et 90e avenue. « À LaSalle, des stations au cœur de l’arrondissement sont graduellement ajoutées et c’est ce que BIXI vise pour les prochaines années […] BIXI se développe en forme de « toile d’araignée » et les stations doivent respecter une certaine distance entre elles. », explique Bérengère Thériault.

Tout comme à Verdun, les Lachinois verront trois nouvelles stations de BIXI installées dans leur arrondissement, durant le mois de juillet, ce qui fera un total de 18 stations en 2022. Elles seront situées à la gare de Lachine, aux coins de la rue Victoria et 25e avenue, ainsi que dans le parc Carignan. En 2021, les stations aux abords de l’eau et près des parcs ont connu un grand achalandage. « Lachine est passé de deux stations en 2019 à 15 stations en 2021. On remarque une belle volonté de développer le réseau de l’arrondissement et BIXI dessert de plus en plus de secteurs à Lachine », indique Bérengère Thériault.

Le Sud-Ouest comprendra également trois nouvelles stations, qui viendront s’ajouter aux 53 stations déjà présentes dans l’arrondissement. L’Arrondissement se classe d’ailleurs au troisième rang des demandes citoyennes d’installations de nouvelles stations à Montréal, collectées via le site Internet de BIXI.

L’annonce de ces nouvelles stations traduisent de la popularité grandissante des BIXI, alors que l’utilisation des vélos à assistance électrique a augmenté de 236 % entre 2020 et 2021, ainsi que de la volonté d’encourager les Montréalais d’utiliser des moyens de transports actifs et plus écoresponsables. À Verdun, Lachine et LaSalle, c’est aussi une occasion de redécouvrir les arrondissements par le biais des pistes cyclables sur les berges et certaines rues.