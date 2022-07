Vague de fraudes visant les personnes aînées à Montréal

La métropole connaît depuis juin une «hausse marquée» de fraudes visant des personnes aînées, préviennent les enquêteurs de la Section des crimes économiques du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Près de 40 d’incidents ont été répertoriés ces dernières semaines, notamment dans les arrondissements de LaSalle, de Verdun et du Sud-Ouest, indique le SPVM dans un communiqué.

Le stratagème utilisé est du type «faux représentants». Tout d’abord, un premier suspect téléphone à une personne aînée vulnérable en se faisant passer pour un employé d’institution financière, en utilisant une application faisant apparaître le nom de l’institution sur le cellulaire de la victime. Le suspect avance ensuite qu’il y a eu une transaction frauduleuse sur sa carte, et qu’il faut agir rapidement. Le suspect demande ensuite à la victime de lui fournir son Numéro d’Identification Personnel (NIP), et d’insérer sa carte bancaire dans une enveloppe, qu’un facteur récupérera pour la rapporter à l’institution financière. Un complice en uniforme prend alors le relais et se présente à la résidence de la victime pour récupérer l’enveloppe et fuir.

« Dans chaque dossier, les fraudeurs se sont empressés d’effectuer des retraits au guichet automatique ou d’effectuer divers achats avec les cartes dérobées», précise le communiqué du SPVM.

Dans le cas de réception d’un appel de ce type:

Ne pas se fier à ce qui est affiché sur l’afficheur du téléphone.

Ne pas donner de renseignements personnels au téléphone.

Se rappeler que les institutions financières ne demandent jamais à leurs clients de remettre des cartes bancaires ou de dévoiler son NIP.

Demander le numéro auquel rappeler la personne, en prétextant d’être trop occupé. Dans 99% des cas, les fraudeurs vont raccrocher, car ils ne voudront pas donner de numéro où être contacté.

Raccrocher et vérifier l’authenticité de l’appel en appelant directement l’institution financière en question.

Consulter un membre de la famille ou un proche de confiance afin de valider l’information.

Enfin, pour signaler une fraude, ne pas hésiter avec le poste de police de quartier le plus proche, ou bien communiquer avec le Centre Antifraude du Canada au 1 888 495-8501, ou Info-Crime Montréal au 514 393-1133 .