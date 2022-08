André Lavallée, l’homme à l’origine de Bixi, est décédé

L’ancien homme politique André Lavallée est décédé à l’âge de 70 ans dimanche matin, a annoncé sa conjointe, Chantale Bertrand, sur Facebook.

«C’est avec une grande tristesse que je vous annonce que mon amoureux André est décédé ce matin [dimanche]. Plusieurs d’entre vous avez manifesté un grand soutien au cours des derniers mois. Je tiens à vous en remercier et vous dire à quel point cet appui a été précieux pour André, pour moi, ses filles Amélie et Catherine et notre belle Samuelle», a indiqué Chantale Bertrand sur le réseau social.

André Lavallée, ancien maire de Rosemont–La Petite-Patrie, a lancé le populaire service BIXI, qui connaît un fort succès depuis plusieurs années à Montréal. M. Lavallée a occupé de nombreux postes tout au long de sa carrière. Il a notamment été vice-président du comité exécutif de Montréal.

«André a été un mari aimant, un père et un grand-père attentionné. Il laisse un héritage marquant dans sa communauté montréalaise, et plus particulièrement l’est de Montréal et son quartier chéri Rosemont, tant à travers ses implications militantes que ses fonctions publiques qu’il a occupées», a ajouté Chantale Bertrand sur Facebook.

De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage hier soir sur les réseaux sociaux, dont la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«C’est avec tristesse que j’ai appris le décès d’André Lavallée, un grand Montréalais qui a tant donné à notre ville. Nous poursuivrons son œuvre afin de construire un Montréal qui nous ressemble. Toutes mes sympathies à la famille et aux proches de M. Lavallée», a-t-elle mentionné sur Twitter.

C’est avec tristesse que j’ai appris le décès d’André Lavallée, un grand Montréalais qui a tant donné à notre ville. Nous poursuivrons son œuvre afin de construire un Montréal qui nous ressemble. Toutes mes sympathies à la famille et aux proches de M. Lavallée. #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) August 14, 2022

Vincent Marissal, député de Rosemont, a également réagi. «Rosemont est en deuil. Mes plus sincères condoléances à la famille de M. Lavallée et à tous ceux et celles qui ont oeuvré avec lui à forger notre Rosemont», a-t-il écrit sur Twitter.

Rosemont est en deuil.

Mes plus sincères condoléances à la famille de M. Lavallée et à tous ceux et celles qui ont oeuvré avec lui à forger notre Rosemont. https://t.co/b1YHHR8J5E — Vincent Marissal (@vmarissal) August 14, 2022

L’ancienne candidate à la mairie de Montréal Louise Harel a également fait part de son émotion. «André Lavallée est décédé ce dimanche. Ce fut extrêmement inspirant d’avoir pu le rencontrer sur son balcon pendant la maladie et au centre de soins palliatifs. Ces moments me seront précieux pour toujours Chantal et André ont mis avec courage de la vie dans sa mort exemplaire», a-t-elle écrit sur Twitter.

André Lavallée est décédé ce dimanche

Ce fut extrêmement inspirant d’avoir pu le rencontrer sur son balcon pendant la maladie et au centre de soins palliatifs Ces moments me seront précieux pour toujours Chantal et André ont mis avec courage de la vie dans sa mort exemplaire — Louise Harel (@Louise_Harel) August 15, 2022

«J’ai eu le privilège de travailler avec @AndreLavallee, un des inventeurs du Montréal moderne. La meilleure façon de lui rendre hommage est d’être aussi innovateur, attentif aux besoins et aimant de Montréal qu’il l’a été. Merci pour tout, André», a twitté de son côté l’ancien péquiste Jean-Francois Lisée.

J'ai eu le privilège de travailler avec @AndreLavallee, un des inventeurs du Montréal moderne. La meilleure façon de lui rendre hommage est d'être aussi innovateur, attentif aux besoins et aimant de Montréal qu'il l'a été.

Merci pour tout, André. pic.twitter.com/xVYw9iONMb — Jean-François Lisée (@JFLisee) August 15, 2022