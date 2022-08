Hôpital Maisonneuve-Rosemont: «un risque de manger une brique sur le crâne»

«Il n’y a aucun doute à avoir: l’hôpital Maisonneuve-Rosemont sera modernisé», assure le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé. Ce dernier avait alloué fin 2021 un premier montant de 2,5G$ pour la rénovation du bâtiment, réclamée de longue date. Mais les retards accumulés dans le projet a entraîné une explosion des coûts jusqu’à 4,2G$. Mais le projet avance trop lentement aux yeux de plusieurs, y compris le Dr François Marquis.

Après les révélations de Radio-Canada, le ministère a finalement revu sa copie. Il promet d’«engager toutes les sommes nécessaires» pour permettre la rénovation complète de l’établissement. Et de garantir que le projet débutera «le plus rapidement possible».

Si différentes pistes ont été évoquées, aucun échéancier des travaux n’a encore été présenté. Le député QS de Rosemont, Vincent Marissal, reproche à la CAQ de tourner autour du pot.

Dans deux ans ça va être plus cher, si on continue de tergiverser. Chaque jour on perd de l’argent, les coûts vont pas diminuer. Ce n’est pas un luxe, c’est une nécessité absolue. Ça fait des années qu’on tourne autour du pot Vincent Marissal, député de Rosemont

Il n’est d’ailleurs pas le seul à demander au gouvernement d’accélérer le pas. Le Dr François Marquis, qui n’en est pas à son premier coup d’éclat concernant la vétusté de l’hôpital, s’inquiète du report du projet. Le chef de service des soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont craint une «catastrophe d’un point de vue humain et financier».

«En reportant, on exacerbe un problème qu’on veut éviter. Reporter le chantier à 2030 et ce sera encore plus cher. Entre temps, le maintien d’activité va être un puits sans fond. Soit on le fait, soit le gouvernement dit ‘on abandonne l’est, c’est pas une population importante’. Si on rénove pas, ils sacrifient 1/10e de la population du Quebec. Je pense pas que c’est là qu’ils veulent aller.»

Des bris de service à attendre

Le Dr Marquis répète faire face à un «très, très gros problème» et manquer de lits, tout en faisant face à une affluence d’ambulances supérieure aux capacités de l’établissement de santé. Il craint qu’avec l’accumulation des retards conjuguée à la non rétention du personnel et la hausse des fréquentations de l’hôpital causent «des bris de service majeurs».

L’hôpital Maisonneuve-Rosemont fait déjà face à des difficultés pour traiter sa patientèle. Et les autres établissements de l’île de Montréal, faisant également face à un fort afflux de patients, ne seraient pas en mesure de soulager Maisonneuve-Rosemont.

«Ajoutez à ça que le building est tellement désuet, ça se peut qu’il décidé à notre place. Des pans de murs qui peuvent s’écrouler. Il y a toujours un risque de manger une brique sur le crâne, c’est la raison pour laquelle l’hôpital est entouré de broches», insiste-t-il.

De plus, les marges de manoeuvre pour les travaux seraient compliquées par l’état des bâtiments. Le chef de service indique qu’il faudrait couper l’électricité dans des secteurs de l’hôpital pendant les travaux, faute d’un réseau électrique vieillissant.

Les planchers ne sont pas assez solide pour mettre les équipements médicaux neufs. Il n’y a pas de réparation ou rénovation possible: on doit construire. Une mise à niveau des locaux existants est impensable. C’est comme de dire qu’on voudrait prendre un immeuble ou transformer le Stade olympique e hôpital. Cet hôpital n’est pas compatible avec ce qu’est devenu la médecine Dr François Marquis, chef de service des soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Une étude publiée en février sur CMAJ Open, une publication scientifique destinée aux professionnels de santé, faisait le lien entre la vétusté des lieux et une propagation plus importante des cas de COVID.

Un repoussoir à professionnels

Finalement, les professionnels de santé ne seraient pas attirés par un environnement de travail vétuste. Sous anonymat, une infirmière ayant travaillé depuis 6 ans à l’hôpital de Rosemont a vu «des dizaines de préposés et infirmières partir» avant elle.

«Pourquoi j’irais risquer ma santé physique et mentale alors que je peux aller travailler ailleurs en centre-ville dans des conditions meilleures», questionne-t-elle. «Si on construisait du neuf, on aurait de l’attractivité. Mais là, y a rien qui est concret, ce sont des promesses. La preuve c’est qu’on les repousse», poursuit le Dr Marquis.

M.Dubé assure connaître «l’importance d’un bel environnement de travail pour attirer et retenir les professionnels sur le terrain. C’est d’ailleurs pourquoi les travaux sont en branle pour l’hôpital.»

Le chef de service de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, comme de nombreux employés, attend maintenant un plan et un échéancier clair. Mais il prévient qu’une simple rénovation ne sera pas suffisante. «Rehaussons le budget, reconstruisons à neuf, ça prend de la volonté.»

Et de demander de ne pas «pas couper dans des parties. On ne demanderait une famille de 14 de vivre dans un 1 1/2.»