«Va-t’en chez vous»: l’homme aux propos racistes arrêté par le SPVM

L'incident raciste a été filmé par la victime et partagé sur Facebook.

L’homme filmé pendant une engueulade raciste à LaSalle a été arrêté ce matin par des enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). L’altercation verbale, filmée par une des victimes, a fait un tollé depuis sa publication sur les réseaux sociaux.

Ce sont les enquêteurs du Module des incidents et des crimes haineux (MICH) de la Division de la prévention et sécurité urbaine du SPVM qui ont procédé à l’arrestation de l’individu. Le dossier a ensuite été soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Le MICH est chargé de faire ressortir les éléments qui forment l’événement, mais la décision finale, à savoir s’il y a crime haineux ou non, revient au DPCP.

Le 11 août dernier, Nadisha Hosein s’apprêtait à quitter son domicile au volant de son véhicule. Elle était accompagnée de son mari, Pramit Patel, de leur fille de huit ans et de l’amie de celle-ci. Elle s’est ensuite fait interpeller par un passant qui lui aurait reproché de s’être arrêtée sur le trottoir. Il lui a par la suite reproché de ne pas répondre en français.

«On est au Québec, il faut me parler en français», peut-on entendre dans la vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, on entend le passant blanc leur demander de «rentrer chez eux». L’individu s’en est ensuite pris à une voisine venue lui demander d’arrêter ses insultes.

Quand parle-t-on de crime haineux?

Selon le SPVM, déterminer si un événement est un crime haineux ou un incident haineux dépend du cas par cas. Sur son site web, il est expliqué qu’un «crime haineux» est un crime «motivé ou soupçonné d’être motivé par la haine de la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, l’incapacité mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre ou tout autre facteur similaire».

Le SPVM fait une distinction entre «crime haineux» et «incident haineux». Ce dernier est un acte qui «pourrait affecter le sentiment de sécurité d’une personne ou d’un groupe identifiable de personnes et qui, compte tenu du contexte, peut être perçu comme tel». L’incident est dit «haineux» s’il est motivé par des motifs discriminatoires tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, l’orientation sexuelle, le sexe, etc.

Selon le SPVM, l’individu en question est aussi impliqué dans un autre événement distinct. Il s’agirait dans ce cas d’une voie de fait commise sur un citoyen.