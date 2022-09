Homicide de 2022: le SPVM arrête un suspect

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a interpellé un suspect lié au meurtre par arme à feu d’un adolescent de 17 ans survenu, à la mi-janvier, dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal. Il faisait l’objet d’un mandat d’arrestation.

Le suspect, interpellé vers midi dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comparaîtra à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec pour y être accusé de meurtre au deuxième degré.

Il s’agissait du premier homicide de l’année 2022.

Rappel des faits

Le 13 janvier 2022, vers 18 h 45, une querelle débute entre deux groupes d’adolescents dans une ruelle située à proximité de l’intersection des rues Rivard et Roy Est, dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal.

Des coups de feu sont ensuite tirés et un adolescent de 17 ans est atteint à la poitrine. Les suspects prendront la fuite rapidement et la victime, qui a été transportée à l’hôpital, succombera à ses blessures.

L’enquête policière se poursuit en vue d’appréhender ou de retrouver un autre adolescent âgé de 17 ans, ayant participé à cet homicide. Celui-ci fait également l’objet d’un mandat d’arrestation pour meurtre au deuxième degré. Il aurait réussi à quitter le pays afin de fuir les autorités.

Son identité ne peut être divulguée étant donné qu’il s’agit d’une personne mineure.

Toute personne détenant des informations peut communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.