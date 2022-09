Montréal procède à son test annuel de sirènes d’alerte

En collaboration avec huit usines de l’agglomération, Montréal coordonnera son test annuel de sirènes d’alerte vendredi 23 septembre, entre 16h et 20 h. Il s’agit de sensibiliser la population aux risques industriels et de faire connaître les consignes de sécurité à respecter en cas de fuite toxique.

La sécurité des citoyennes et des citoyens est une priorité et la population doit être prête à réagir en cas de fuite de produit toxique. Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif.

Les tests de sirènes d’alerte sont effectués annuellement dans les secteurs à risque par le Centre de sécurité civile et la Direction stratégique et de la prévention incendie du Service de sécurité incendie de Montréal. Les industries assujetties au Règlement sur les urgences environnementales participent aussi à ces tests. De ce fait, les huit usines participantes émettront, à tour de rôle et selon un horaire prédéfini, un son montant et descendant d’une durée de trois minutes.

Notons que les responsables des écoles et des centres de la petite enfance (CPE) du territoire montréalais potentiellement exposés sont également sensibilisés à ce type d’événement et connaissent les consignes de sécurité à mettre en place.

La Ville de Montréal a d’ailleurs mis en ligne le son que produisent ces alertes pour que les résidents puissent se familiariser avec le bruit avant la tenue des tests.

Les sirènes d’alerte ont pour but d’aviser les personnes se trouvant à l’extérieur de se mettre rapidement à l’abri. Pour connaître les usines participantes et les secteurs touchés par cette simulation ou pour plus de renseignements sur les risques et les moyens de préparation, consultez:

– Le site de la Ville de Montréal sur la section des tests

– La section «quoi faire si on entend une sirène d’alerte»