Tunnel: la moitié des voies fermées pour les trois prochaines années

Le ministère des Transports a annoncé ce matin la fermeture de trois voies sur six du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine pour les trois prochaines années, du 31 octobre 2022 jusqu’en novembre 2025. Le tunnel sera aussi partiellement fermé les deux dernières fins de semaine d’octobre.

Ces fermetures de longue durée auront lieu dans le cadre des importants travaux de réfection du tunnel, qui devraient se terminer en 2026 et qui visent à éviter d’autres travaux majeurs pour les 40 prochaines années. Les travaux s’étendront jusque sur la rue Sherbrooke.

Afin de limiter les impacts des fermetures dans ce tunnel qui voit transiter près de 120 000 véhicules par jour, des bonifications aux services de transport en commun seront mises en place pour tenter de réduire de 60% les passages en direction de la Rive-Sud.

Cinq lignes de navettes gratuites traversant le tunnel seront mises en service, et les lignes d’autobus sur la Rive-Sud seront bonifiées. La ligne jaune verra aussi son rythme augmenté afin de palier à la plus forte demande.

Des titres de transport seront offerts gratuitement à la station de métro Radisson pendant six semaines, à partir du 17 octobre, pour inciter les gens à utiliser le transport en commun. Une nouvelle ligne d’autobus, la 872, partira également de cette station pour desservir le secteur industriel de Longue-Pointe.

Enfin, le gouvernement financera un projet de covoiturage afin de réduire le nombre de voiture sur la route. Différents moyens seront aussi utiliser pour inciter les conducteurs à utiliser les autres ponts afin de traverser vers la Rive-Sud.

Une fois le tunnel partiellement fermé, le ministre estime que le parcours sera en moyenne trois fois plus long vers Montréal et quatre fois plus long en direction de la Rive-Sud, comparativement à la durée moyenne observée en 2021 avant le début des travaux.

Face à ces ralentissements, le ministre des Transports, François Bonnardel souhaite « que les employeurs puissent s’entendre avec leurs employés » afin de trouver des solutions qui conviennent à tous.

Fermetures de fins de semaine en octobre

Le tunnel sera par ailleurs fermé en direction nord la fin de semaine du 21 au 23 octobre. Du 28 au 30 octobre, ce sont les voies en direction sud qui seront bloquées.

À la suite de ces deux fins de semaine de travaux, une seule voie restera ouverte en direction de la Rive-Sud, alors que deux seront disponibles vers Montréal.

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, estime que les prochaines semaines ne seront « pas évidentes, elles vont demander adaptation et patience pour tous ». Elle demande « patience et collaboration » aux usagers de la route, les incitant « fortement » à prendre le transport collectif.