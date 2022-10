REM de l’Est: les nouveaux ministres appelés à appuyer le projet

La nomination du nouveau ministre responsable de la Métropole, Pierre Fitzgibbon, et de la nouvelle ministre des Transports, Geneviève Guilbault, redonne espoir au Collectif en environnement Mercier-Est (CEM-E), qui souhaite que le gouvernement réévalue sa stratégie sur le développement collectif dans l’est de Montréal.

Pour le CEM-E, ces nominations signifient qu’une nouvelle approche sur le dossier du REM de l’Est peut être envisagée par le gouvernement. «Cela constitue une excellente nouvelle», peut-on lire dans le communiqué de presse du Collectif.

Les positions de M. Fitzgibbon et de Mme Guilbault sur le REM de l’Est restent tout de même inconnues. Le Collectif souhaite donc rester vigilant, notamment en ce qui concerne la possible réintroduction de CDPQ Infra dans le dossier. «En aucun cas, la tentation de réintroduire CDPQ Infra et son modèle d’affaires dans le dossier ne doit refaire surface», affirme le CEM-E.

Le Collectif espère donc rencontrer M. Fitzgibbon et Mme Guilbault afin de discuter du projet et de sa réévaluation par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), tout en organisant des consultations publiques.