Les activités de Ray-Mont Logistiques approuvées malgré l’opposition

L’entreprise Ray-Mont Logistiques annonçait lundi la reprise de ses activités dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Le 4 novembre, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a donné son autorisation au projet de transbordement de conteneurs de l’entreprise, qui suscite pourtant une vive opposition.

Les citoyens du quartier souhaitaient plutôt qu’un «Parc-Nature» soit installé sur ce secteur. Différents groupes militants se sont opposés au projet de Ray-Mont Logistiques au court des derniers mois. L’organisme Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM a organisé différentes mobilisations contre le projet, qui viendrait «menacer» le terrain vague, cher aux résidents du quartier, peut-on lire sur le site internet de Résister et fleurir.

Au Parti Québécois, on dénonce par communiqué de presse que «le projet soit enfoncé dans la gorge des résidents de l’Est». Le chef du parti, également député de la circonscription de Camille-Laurin, Paul Saint-Pierre-Plamondon, souligne que le ministère a refusé de lancer un Bureau d’audiences publiques sur l’environnement et ce, «sans considération pour l’acceptabilité sociale du projet».

Encore une fois, l’Est de Montréal écope. Pire encore, le projet actuel, qui permet l’entreposage de 5000 conteneurs, ne concerne que 10% du terrain. Le promoteur compte augmenter ses activités dans des phases 2 et 3, mais ses intentions ne sont pas rendues publiques, aucune étude sur les conséquences de l’ensemble du projet n’a été réalisée et les citoyens, jamais consultés.

«Le déménagement de l’ensemble des opérations montréalaises sur ce site génèrera des gains environnementaux importants pour la métropole et l’ensemble du Québec», affirme quant à elle l’entreprise par communiqué de presse. Une étude d’impact sonore, réalisée par Ray-Mont Logistiques puis transmise au ministère de l’Environnement, aurait confirmé que les travaux respecterait les normes de la règlementation municipale.

Nous avons fait preuve de rigueur pour démontrer que nos activités respectent les normes les plus strictes du ministère et de la Ville de Montréal. Nous sommes maintenant tournés vers l’avenir et demeurons déterminés à poursuivre le dialogue pour assurer la meilleure implantation possible de nos activités dans le secteur.

Charles Raymond, président-directeur général de Ray-Mont Logistiques