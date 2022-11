Denis Coderre animera une émission de radio pendant les fêtes

En remplacement de Jean-Charles Lajoie, Denis Coderre animera l’émission du matin Jean-Charles Lajoie, premier conteur du 19 décembre au 20 janvier sur les ondes du 91,9 Sports. Celui qui a été maire de Montréal entre 2013 et 2017 était déjà collaborateur à cette émission depuis août.

Depuis sa défaite aux élections municipales de 2021, M. Coderre a repris en février son mandat de représentation du groupe Hélios, une entreprise qui se spécialise dans la gestion des infrastructures récréatives et industrielles dans les secteurs de l’eau et du bâtiment.

Il a ensuite commencé à s’impliquer au sein de l’organisme à but non lucratif Communautés inclusives à titre de lobbyiste en juin.

Un mois plus tard, en juin, il a rejoint le conseil d’administration de Eye of the Tiger Management, avant de rejoindre les rangs du 91,9 Sports en tant que chroniqueur.

Récemment pressenti, selon un sondage Léger, pour la chefferie du Parti libéral du Québec après la démission de Dominique Anglade, il a fermé la porte à un retour en politique lors d’une intervention au 91,9 Sports.